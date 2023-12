Doc - Nelle tue mani 3, il trailer e le date della nuova stagione: i primi episodi saranno trasmessi al cinema

Dopo il successo delle prime due stagioni, Doc - Nelle tue mani, la serie con Luca Argentero, si prepara a tornare su Rai 1. Oggi è stato condiviso il trailer della nuova stagione. I primi due episodi, in via del tutto eccezionale, saranno proiettati il 18 e 19 dicembre in esclusiva negli UCI Cinemas e poi in prima serata su Rai 1 dall'11 gennaio per otto serate.

Il trailer di Doc - Nelle Tue Mani svela novità e vecchi amici

Nella clip che potete vedere in questa pagina ritroviamo alcuni dei protagonisti che hanno animato le prime stagioni di Doc - Nelle tue mani, tra cui Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Marco Rossetti, Elisa Di Eusanio, Pierpaolo Spollon e Giovanni Scifoni.

Accanto a loro vediamo i nuovi arrivati "Cuccioli molto preparati e molto incapaci", ovvero: Giacomo Giorgio, Laura Cravedi ed Elisa Wong, di loro si occuperà Riccardo Bonvegna, il personaggio interpretato da Spollon.

Il fenomeno 'Doc' sbarca sul grande schermo

Il clamoroso successo delle precedenti stagioni ha convinto la Rai a trasmettere le prime due puntate di Doc - Nelle tue mani nei cinema del circuito UCI Cinemas. In passato, l'esperimento è stato provato con due altre grandi serie di successo come L'Amica Geniale ed Il Commissario Montalbano.

Date da segnare: Il calendario della serie vento

Per vederlo in televisione bisognerà aspettare il prossimo 11 gennaio 2024, di giovedì in prima serata, proprio come le prime due stagioni. La serie, composta da sedici episodi, ci terrà compagnia per otto settimane non consecutive, tenendo conto della pausa sanremese.

Sinossi della terza stagione

Dopo aver scoperto la verità dietro allo sparo che gli è costato la memoria, nella prima stagione, e dopo aver combattuto insieme al resto dello staff durante la pandemia, nella seconda stagione, Doc in questa terza stagione si trova ad affrontare una nuova sfida.

Reintegrato nel ruolo di primario, fa del suo meglio per gestire il reparto, cercando di raggiungere gli obiettivi fissati dalla Direzione, senza però rinunciare alla qualità e all'attenzione che pretende nei confronti dei suoi pazienti.