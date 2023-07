Doc – Nelle tue mani 3, Giacomo Giorgio di Mare Fuori e Luca Argentero sul set (FOTO)

Giacomo Giorgio, noto al pubblico televisivo per il ruolo di Ciro in Mare Fuori, è entrato nel cast di Doc - Nelle tue mani 3. Dalle foto pubblicate, in cui compare anche Luca Argentero, si può vedere il giovane attore napoletano indossare il camice bianco, questo suggerisce che nella nuova stagione della fiction di Rai 1 sarà uno dei nuovi specializzandi presso il fittizio ospedale 'Policlinico Ambrosiano di Milano.

I fan di Giacomo Giorgio, e del suo personaggio Ciro, sperano ancora che l'attore possa comparire nella quarta stagione di Mare fuori, le cui riprese sono iniziate da più di un mese a Napoli. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla sua partecipazione al nuovo capitolo della serie. Tuttavia, i fan rimangono fiduciosi e sperano di ricevere notizie positive al riguardo. In attesa di ulteriori informazioni, abbiamo una sola certezza, il prossimo autunno vedremo l'attore partenopeo alla corte di Andrea Fanti, il primario interpretato da Luca Argentero in Doc - Nelle tue mani.

Nelle foto pubblicate in una pagina Instagram di fan della serie di Rai 1, si vede Carmine scherzare con alcuni protagonisti della serie tra cui Luca Argentero e Marco Rossetti, entrato nel cast della serie nella seconda stagione nei panni del dottor Damiano Cesco.

Come abbiamo anticipato, Carmine Giorgio fa parte anche del cast di Noi siamo leggenda girata da Carmine Elia, primo regista di Mare Fuori, in cui ci saranno anche altri protagonisti della serie ambientata nell'Istituto penitenziario minorile, tra cui Valentina Romani e Nicolas Maupas.