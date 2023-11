Giacomo Giorgio: il valzer sensuale con Alessandra Tripoli convince pubblico e giuria (VIDEO)

Giacomo Giorgio di Mare Fuori è stato il ballerino per una notte del programma di Milly Carlucci: la sua esibizione ha entusiasmato la giuria e il web.

Giacomo Giorgio è stato ospite della sesta puntata di Ballando con le Stelle: l'attore di Mare Fuori e di altre produzioni televisive, pur non avendo mai ballato prima, è riuscito ad entusiasmare sia la giuria che gli spettatori che commentano il programma sul web. Alla fine, Milly Carlucci lo ha invitato a partecipare alla diciannovesima edizione del talent show.

Ballando con le Stelle continua a entusiasmare il pubblico di Rai 1. Ieri, la sesta puntata del programma ha registrato il 25% di share, diventando così il programma più visto della serata. Molti spettatori, soprattutto i più giovani, erano davanti al piccolo schermo in attesa di vedere l'esibizione di Giacomo Giorgio.

L'attore di Mare fuori, che abbiamo anche visto recentemente nella fiction Per Elisa - Il caso Claps su Rai 1, era uno degli ospiti di Milly Carlucci. La conduttrice ha invitato sia lui che Cristina D'Avena per essere i ballerini per una notte nel talent show.

Giacomo Giorgio si è esibito in un valzer, accompagnato dalla professionista Alessandra Tripoli, sulle note di Alice di Francesco De Gregorio. Alla fine dell'esibizione, Milly Carlucci ha sottolineato che l'attore di Noi siamo leggenda si era allenato solo per tre ore.

"Tutto merito di Alessandra - ha replicato Giorgio - quando le ho detto che non avevo mai ballato mi ha risposto 'ma cammini' e questi sono i risultati". Alla fine, Giacomo ha ricevuto 48 punti dalla giuria destinati al tesoretto gestito da Alberto Matano e Rossella Erra.

Nel video di presentazione Giacomo, che presto vedremo nella nuova stagione di Doc - Nelle tue mani, aveva detto: "Non ho mai ballato perché sono un fifone, ma mi piace mettermi in gioco. Il ballo non è un mio superpotere".

"Mi hanno chiesto se mi sarebbe andato di andare a Ballando con le stelle per fare promozione di Noi siamo leggenda. Ho ceduto anche se ho molta paura. Per essere un attore completo bisogna sapere fare tutto e ce la metterò tutta. Siate benevoli, vi prego", ha concluso. Qui trovate la nostra recensione di Noi siamo leggenda.

Milly Carlucci gli ha chiesto se l'anno prossimo sarebbe stato disposto a partecipare come concorrente. Giacomo Giorgio ha risposto che da quest'anno inizierà a prendere lezioni di valzer e il prossimo anno, magari, si esibirà sulla pista di Ballando con le Stelle.