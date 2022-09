Do Revenge: Il ruolo di Sarah Michelle Gellar è un omaggio a Cruel Intentions

Il personaggio interpretato da Sarah Michelle Gellar nel film Netflix Do Revenge è ispirato al cult del 1999, arrivato in Italia con il titolo Cruel Intentions - Prima regola non innamorarsi.

Per la nuova commedia adolescenziale prodotta per Netflix, Do Revenge, la sceneggiatrice e regista Jennifer Kaytin Robinson ha deciso di portare a bordo Sarah Michelle Gellar con un ruolo molto simile a quello interpretato in Cruel Intentions.

Il film con protagoniste Camila Mendes e Maya Hawke ha debuttato in streaming il 16 settembre.

La regista di Do Revenge ha dichiarato: "Sarah Michelle Gellar è stata la mia prima scelta. Non pensavo sarebbe stato possibile, ma ha accettato senza batter ciglio. Quando ho scritto il suo personaggio ho subito pensato a Kathryn di Cruel Intentions e mi sono chiesta cosa avrebbe fatto se fosse diventata la preside della scuola".

Il casting di Sarah Michelle Gellar è rimasto top secret fino all'ultimo quando poi è stato svelato da Camila Mendes su Twitter.

Oltre a Cruel Intentions, Jennifer Robinson ha citato Clueless (Ragazze a Beverly Hills), 10 cose che odio di te, Heathers (Schegge di follia) e Jawbreaker (Amiche cattive) come fonti di ispirazione per il suo nuovo film. "Sono ossessionata dai film adolescenziali, ma soprattutto da quel tipo di progetti che non sono più comuni nel cinema di oggi".