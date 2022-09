Do Revenge, su Netflix in streaming da oggi

Do Revenge, il secondo film della regista Jennifer Kaytin Robinson, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 16 settembre 2022 per tutti gli utenti abbonati.

Do Revenge, il secondo film della regista Jennifer Kaytin Robinson, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 16 settembre 2022 per tutti gli utenti abbonati.

Drea (Camila Mendes) ha un tremendo potere nella sua scuola superiore come it girl alfa, finché un suo video erotico non è diffuso tra gli studenti facendo crollare tutto. Pare sia opera del suo ragazzo, il re della scuola Max (Austin Abrams). La nuova studentessa timida Eleanor (Maya Hawke) non sopporta di essersi dovuta trasferire nella stessa scuola di Carissa (Ava Capri), che l'aveva bullizzata al campo estivo ancora tredicenne, spargendo chiacchiere su di lei. Dopo un incontro in segreto al campo da tennis, Drea ed Eleanor creano un'inaspettata amicizia clandestina per vendicarsi di chi le tormenta.

Do Revenge: una scena del film

Do Revenge, il secondo film della regista Jennifer Kaytin Robinson, è una commedia nera in stile Hitchcock che sovverte gli schemi parlando dei personaggi più spaventosi di sempre: le adolescenti. Tra gli altri interpreti: Rish Shah, Talia Ryder, Jonathan Daviss, Maia Reficco, Paris Berelc, Alisha Boe e Sophie Turner. Il film è cosceneggiato da Celeste Ballard e Jennifer Kaytin Robinson.