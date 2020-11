DMZ: HBO Max ordina la serie con star Rosario Dawson

Il fumetto DMZ diventerà una serie evento in quattro episodi che verrà realizzata per HBO Max e nel team dei produttori ci sarà anche Ava DuVernay.

Il progetto porterà quindi sul piccolo schermo la storia raccontata nei 72 numeri pubblicati dal 2005 al 2012 da Vertigo.

DMZ avrà come showrunner, sceneggiatore e produttore Roberto Patino e i protagonisti saranno Rosario Dawson e Benjamin Bratt.

La serie prodotta da Ava DuVernay, che ne ha diretto il pilot, si svolgerà in una Manhattan demilitarizzata (DMZ). Il resto del paese si è diviso in due fazioni lacerate dalla guerra civile e Rosario Dawson reciterà nei panni di Alma Ortega, una dottoressa che aiuta a salvare vite umane e deve affrontare i signori della guerra e le persone in cerca di potere che occupano le strade di New York City, il tutto mentre cerca di ritrovare il figlio scomparso durante l'evacuazione della città. Ad alimentare il conflitto in corso è Parco Delgado (Benjamin Bratt), il leader popolare e mortale di una delle gang più potenti nell'area DMZ. Il criminale vuole dominare questo nuovo mondo e non si fermerà di fronte a nulla pur di riuscirci.

Nel cast anche Hoon Lee, Freddy Miyares e Jordan Preston Carter.