DMZ: Rosario Dawson affronta l'inferno per salvare il figlio nel trailer e poster della miniserie HBO Max

HBO Max ha diffuso trailer e poster di DMZ, miniserie ambientata in una Manhattan post-apocalittica dove Rosario Dawson è una madre affronta l'inferno per ricongiungersi al figlio recandosi nella zona demilitarizzata un tempo conosciuta come New York City.

Basato sulla serie di fumetti DC scritta da Brian Wood e illustrata da Riccardo Burchielli, DMZ rilascerà tutti e quattro gli episodi contemporaneamente il 17 marzo. Oltre a Rosario Dawson, nel cast della miniserie troviamo Benjamin Bratt, Hoon Lee, Freddy Miyares, Jordan Preston Carter e Venere Ariel.

DMZ è stata creata e diretta da Roberto Patino ed è prodotta dalla candidata all'Oscar Ava DuVernay. La storia è ambientata in un periodo in cui una seconda guerra civile divide l'America; durante la ricaduta, un medico di nome Alma Ortega (Dawson) perde suo figlio. Pensa che sia a Manhattan, che è stata evacuata e trasformata in una zona smilitarizzata. Per trovarlo e salvarlo, decide di infiltrarsi a Manhattan e dirigersi verso la DMZ. Lungo la strada, si imbatte in un boss del crimine, interpretato da Benjamin Bratt, che sta approfittando della situazione.

Nel primo intenso trailer vediamo filmati di un personaggio vestito da Batman, il che lascerebbe pensare a un'ambientazione in una versione del DC Multiverse, pur non essendo strettamente collegato. "DMZ offre un parco giochi esplosivo che, più di ogni altra cosa, esalta la resilienza della comunità e dello spirito umano", ha detto Patino nel 2020, quando la serie ha avuto luce verde da HBO. "Non vedo l'ora di accogliere i fan sfegatati dei fumetti e i nuovi spettatori in questo mondo inebriante, inquietante e stimolante".