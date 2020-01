Rosario Dawson nel cast della serie HBO Max DMZ, diretta da Ava DuVernay

Rosario Dawson parteciperà come protagonista alla serie tv HBO Max DMZ, basata sul fumetto Vertigo di Brian Wood e Riccardo Burchielli, che sarà diretta da Ava DuVernay, qui anche in veste di produttrice con la sua Array Filmworks.

Rosario Dawson in occasione degli Independent Spirit Awards 2007

Il coinvolgimento di Ava DuVernay per la serie DMZ nel progetto non è una sorpresa dato il suo accordo pluriennale con WBTV, che ha firmato a novembre 2018. La serie si svolgerà in una Manhattan demilitarizzata (DMZ). Il resto del paese si è diviso in due fazioni lacerate dalla guerra civile e Rosario Dawson reciterà nei panni di Alma, una dottoressa che aiuta a salvare vite umane e deve affrontare i signori della guerra e le persone in cerca di potere che occupano le strade di New York City, il tutto mentre cerca di ritrovare il figlio scomparso.

Ava DuVernay è molto legata a questo nuovo progetto, scritto da Roberto Patino che ha firmato Westworld, come ha recentemente rivelato a Deadline: "DMZ è un progetto speciale per me, in quanto segno di una collaborazione chiave tra la mia compagnia, Array Filmworks, l'eccellente team di Warner Bros. TV e l'energico Roberto Patino"

Rosario Dawson non è nuova ai cinecomics, infatti, ha partecipato ai due Sin City, e per le serie tv è stata tra i protagonisti delle serie Marvel del microverso dei Defenders su Netflix. Inoltre, ha anche prestato la voce a Wonder Woman in numerosi progetti animati DC.