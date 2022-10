Django Unchained, Quentin Tarantino smentisce Kanye West: "Ciò che dice non è mai successo"

Quentin Tarantino ha smentito la ricostruzione dei fatti di Kanye West secondo cui lui sarebbe stato lui a lanciare l'idea per il concept del western Django Unchained.

Kanye West - che ha cambiato legalmente il suo nome in Ye nel 2021 - ha detto di aver lanciato un'idea simile alla trama di Django Unchained durante il brainstorming iniziale del video musicale per la sua canzone del 2005 Gold Digger, che vede coinvolto Jamie Foxx. Ye ha pubblicato il video musicale nel 2009, incentrato su un montaggio di Foxx e Ye che ballano con varie modelle.

Quentin Tarantino, ospite al Jimmy Kimmel Live, ha però fatto chiarezza sulle affermazioni di Kanye West smentendo la sua versione dei fatti.

"Non è vero che Jamie Foxx ha rubato l'idea di Django Unchained da Kanye West e poi me l'abbia riferita, e io abbia risposto, 'Ehi, wow, è davvero una grande idea. Lasciami prendere l'idea di Kanye e farne Django Unchained. Non è successo" ha chiarito Tarantino.

"Stavo pensando a Django da un bel po' di tempo prima di incontrare Kanye. Voleva fare una versione cinematografica grandiosa di The College Dropout, l'album di debutto in studio di Ye, nel modo in cui ha fatto l'album - quindi voleva convincere i grandi registi a fare brani diversi dall'album e poi pubblicarlo come questo film gigante - non video, niente di grossolano come i video, erano film, film basati su ciascuna delle diverse tracce", ha aggiunto Tarantino, per poi proseguire: "L'abbiamo usato come scusa per incontrarci e così ci siamo incontrati ci siamo divertiti davvero. E ha avuto un'idea per un video. Penso che fosse per il video di Gold Digger, in cui sarebbe stato uno schiavo. E l'intera faccenda era la narrativa dello schiavo in cui lui è uno schiavo e canta "Gold Digger". Ed è stato molto divertente. È stata un'idea davvero, davvero divertente",.