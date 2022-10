Django Unchained, Kanye West rivendica l'idea del film di Quentin Tarantino con Jamie Foxx

Ci credereste se vi dicessimo che l'idea per Django Unchained proviene da Kanye West? Questo è ciò che ha recentemente raccontato il cantante, affermando di aver fornito lui lo spunto per il film di Quentin Tarantino con protagonista Jamie Foxx.

Kanye West continua a far parlare di sé con nuove, audaci dichiarazioni sui più diversi argomenti, ma sempre capaci di creare discussioni e polemiche.

Questa volta il topic d'interesse è il cinema, e in particolare un titolo molto apprezzato della filmografia di Quentin Tarantino, Django Unchained.

Come riporta anche Deadline, il cantante e produttore avrebbe infatti affermato ai microfoni del podcast di Piers Morgan, Piers Morgan Uncensored, che dalla collaborazione con Jamie Foxx per il video musicale di "Gold Digger" sarebbe venuta fuori l'idea utilizzata poi per la pellicola.

"Tarantino può scrivere un film sulla schiavitù dove... A dire il vero, lui e Jamie, l'idea di [Django Unchained} l'hanno presa da me, perché io la proposi a Jamie e Quentin per il video Gold Digger, e poi Tarantino l'ha trasformata in un film" sarebbero state le sue parole.

Kanye West si scaglia contro gli ebrei sionisti: "Mi hanno fregato per troppo tempo"

Ma se quanto detto corrisponde a verità, il cantante non sembra portare poi tanto rancore, dato che come segnala anche IndieWire, qualche tempo fa, in un post ormai cancellato, West aveva designato Foxx come interprete perfetto in un ipotetico film su di lui: "La mia scelta ricadrebbe su Jamie Foxx. È un genio".