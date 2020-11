Django Lives!: Franco Nero vuole Quentin Tarantino in un cameo nel sequel

Franco Nero spera di convincere Quentin Tarantino a comparire in un cameo in Django Lives!, sequel del western cult Django.

Franco Nero si prepara a tornare nei panni dell'iconico Django, personaggio dell'omonimo western di Sergio Corbucci del 1966 e vorrebbe un cameo di Quentin Tarantino nel sequel, intitolato Django Lives!.

Franco Nero in Django Unchained

Nel 2012, Franco Nero è apparso in un cameo in Django Unchained, omaggio di Quentin Tarantino al popolare western Django. Adesso Franco Nero auspica che il regista "ricambi" il favore, come dichiara a Variety:

"Chiederò a Quentin di comparire in un cameo. Ma solo quando sarò certo che il film entrerà in lavorazione. Un paio di anni da avrei dovuto girare un film in Italia sul pugilato con Enzo Castellari e Quentin mi ha detto 'Ci sarò assolutamente. Farò un cameo'. Poi il film non è stato realizzato e lui mi ha detto 'Non parlarmi mai più di un film se non sei sicuro al 100%'".

Django Lives! sarà ambientato nel 1915, all'epoca in cui negli USA nacquero i primi studios cinematografici che ingaggiarono veri eroi del West come Wyatt Earp e Buffalo Bill come consulenti. Parlando della sua idea per il coinvolgimento di Quentin Tarantino, Franco Nero aggiunge:

"C'è un cameo fantastico nel film di un regista che deve dirigere gli attori impegnati in una scena con dei bellissimi cavalli. Django arriva con un ronzino e poi scappa via con uno dei loro cavalli. Quando sarà certo che le riprese inizieranno chiamerò Quentin."

Franco Nero adesso spera nel 2021 dopo che l'emergenza sanitaria ha paralizzato la produzione del sequel: "Eravamo pronti a partire, dovevamo girare a New Orleans prima a maggio, poi a giugno e poi tutto si è fermato. Adesso una produttrice mi ha avvisati che sperano di iniziare le riprese alla fine di gennaio 2021."