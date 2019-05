District 9, su Netflix in streaming da oggi!

Maggio è appena iniziato e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è District 9, lo sci-fi di Neill Blomkamp del 2009 con Sharlto Copley.

Il film è stato distribuito nelle sale nel settembre 2009 e racconta lo sbarco degli alieni sulla Terra e del loro isolamento in un ghetto nella città di Johannesburg in Sud Africa. Gli alieni, chiamati non umani vengono controllati dalla Multi-National United (MNU), una compagnia che sfrutta la loro tecnologia. Costretti a vivere in condizioni limite, gli alieni trovano un insperato alleato in un agente del governo sensibile alla loro biotecnologia.

Sharlto Copley è il protagonista del film District 9

District 9, già disponibile su Netflix, è stato un successo al box-office internazionale, con oltre 210 milioni di dollari incassati. Nel 2010 è stato nominato a quattro premi Oscar: Miglior Film, Migliore Sceneggiatura Non Originale, Miglior Montaggio e Migliori Effetti Speciali. Neill Blomkamp ha dichiarato che non avrebbe mai girato un sequel diretto del film, per la sua volontà di restare autonomo con la sua casa di produzione, ma ha confermato di voler realizzare una nuova pellicola ambientata sempre nell'universo cinematografico di District 9, anche se non riguarderebbe direttamente la storia di Wikus (Sharlto Copley).

District 9 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.