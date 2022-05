District 9: Neill Blomkamp parla del sequel del film

Neill Blomkamp ha parlato nuovamente del sequel di District 9, progetto annunciato ormai nella lontana estate 2021.

Il regista ha risposto a una domanda riguardante il progetto, confermando che non ha ancora abbandonato l'idea di realizzare il secondo capitolo della storia.

Intervistato da Dexerto, Neill Blomkamp ha dichiarato parlando del sequel di District 9: "Ci sto ancora lavorando... La risposta è nel prossimo futuro".

La sceneggiatura del nuovo film sarà scritto dal regista in collaborazione con Terri Tatchell, insieme a Sharlto Copley, che fa parte del cast del film originale.

Per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli riguardanti l'atteso progetto, in fase di sviluppo fin dal 2017.

Blomkamp aveva dichiarato un anno fa: "Per un decennio sembrava che non ci fosse mai realmente un motivo per realizzare un sequel. Non c'era la sensazione che ci fosse una giustificazione per tornare in quel mondo con qualcosa da dire. Tutta l'esperienza della mia adolescenza in Sud Africa è stata definita da District 9 e si era conclusa con quel film".