Disneyland Paris organizza il primo Gay Pride della sua storia!

La Walt Disney Company ha deciso di supportare la causa LGBT e di organizzare, per la prima volta nella sua storia, un gay pride all'interno del parco di Disneyland Paris!

L'enorme compagnia, negli ultimi dieci anni, si è lentamente avvicinata a un approccio molto positivo e propositivo verso l'identità sessuale, ma il cosiddetto Magical Pride, che si terrà il 1 giugno 2019, è la prima vera e propria apertura ufficiale della Disney. L'evento aprirà il mese mondiale del Pride e vedrà anche una Magical March of Diversity Parade, che vedrà come ospiti diversi DJ, performance musicali e possibilità di foto a tema per tutti i visitatori del parco.

Negli anni si sono tenuti nei vari Disneyland di tutto il mondo alcuni eventi simili al gay pride, ma mai ufficiali, come i Gay Days nel parco di Orlando, un weekend di festeggiamenti per coppie e genitori dello stesso sesso. Negli ultimi anni la Disney ha visto un'apertura culturale nei suoi prodotti, tra cui l'ingresso dei primi personaggi LGBT in scena, compreso il sotto testo ormai noto del premio Oscar Frozen - Il regno di ghiaccio.

Nel prossimo film Jungle Cruise, ci sarà il primo personaggio apertamente gay in un lungometraggio live action Disney, ma la scelta di questo gay pride ufficiale a Disneyland Paris ha anche le sue ragioni economiche oltre che concettuali: i Gay Days sono un successo enorme di pubblico in America, con circa 150.000 visitatori all'anno, e da un paio d'anni Disney World ha iniziato anche a vendere souvenir a tema, come le orecchie di Mickey Mouse comprese di arcobaleno.