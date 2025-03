Disney vuole Kevin Spacey in Biancaneve: la risposta dell'attore alla notizia tutta da ridere

Dopo le controversie che hanno investito la produzione di Biancaneve e che hanno colpito nello specifico la scelta di affidare il ruolo da protagonista a Rachel Zegler, il sito The Babylon Bee si è divertito a fabbricare una notizia, ovviamente parodistica, in cui Kevin Spacey avrebbe potuto sostituire l'attrice nel ruolo principale.

"I dirigenti della Disney hanno già avuto diversi incontri produttivi con Spacey e sperano di ingaggiare subito l'attore se riusciranno a trovare un accordo", leggiamo nella fake news, che poi rincara la dose: "'Sappiamo già che ama baciare gli uomini', ha dichiarato Bob Iger, amministratore delegato della Disney, a Entertainment Weekly. 'Quindi siamo abbastanza sicuri che indossare un vestito e cantare per i nani in computer grafica non sia qualcosa di troppo lontano da lui'".

Il sito, quindi, ha aggiunto delle false dichiarazioni del regista Marc Webb, dipingendolo come entusiasta di poter dirigere Kevin Spacey: "'Quando guardo Kevin Spacey vedo davvero qualcuno che è il più giusto di tutti. È un vero miglioramento', ha detto. 'Non so perché non l'abbiamo scelto fin dall'inizio. Ha una presenza così imponente sul set'".

Kevin Spacey nei panni della Regina cattiva di Biancaneve in un fotomontaggio

La risposta del vero Kevin Spacey alla presa in giro

Nonostante stiamo parlando di una vera e propria fake news costruita a tavolino per divertire i lettori, il vero due volte Premio Oscar è intervenuto sul suo profilo X per rilanciarla e rispondere direttamente.

Scimmiottando il motto dei nani mentre si recano al lavoro ogni mattina, Spacey ha scritto sul suo profilo: "Hi-Ho, Hi-Ho, it's off to work I go...", prestandosi allo scherzo e soprattutto divertendo i suoi fan, i quali nonostante le accuse degli ultimi anni e le vicende che lo hanno riguardato, rimangono molti.

Nel frattempo, Biancaneve uscirà nelle sale italiane domani, 20 marzo, con Rachel Zegler protagonista (con buona pace degli haters) e Gal Gadot nei panni della Regina cattiva; quest'ultima ha recentemente parlato delle sue opinione politiche.