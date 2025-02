Kevin Spacey risponde alle accuse di Guy Pearce: "Cresci, non sei una vittima"

Kevin Spacey ha risposto alle accuse di Guy Pearce, che ha sostenuto di aver dovuto subire l'aggressività del collega sul set di L.A. Confidential, con un video condiviso sui social.

Su X la star di House of Cards replica in modo deciso e tagliente alle dichiarazioni rilasciate durante il podcast Awards Chatter.

L'esperienza negativa sul set di L.A. Confidentual

Guy Pearce, ricordando l'esperienza vissuta durante le riprese di L.A. Confidential, ha spiegato: "Avevo paura di Kevin Spacey, è piuttosto aggressivo, estremamente affascinante e mantiene il controllo sugli altri in modo notevole. Io ero giovane e suscettibile".

Parlando dell'atmosfera sul set del film del 1997, l'attore ha poi aggiunto che si sentiva maggiormente a suo agio e se c'era sul set anche Simon Baker: "Si concentrava su di lui perché è molto più bello di me".

Il cast del film

La star di The Brutalist ha chiarito di non essere mai stato molestato o aggredito sessualmente, ma ha aggiunto: "Anche se probabilmente sono stato una vittima in un certo senso, certamente non lo ero nello stesso modo in cui lo sono state altre persone vittime di predatori sessuali".

Guy ha sostenuto che, dopo le accuse rivolte a Kevin Spacey nell'ottobre 2017, leggendo i titoli e le esperienze di persone come Anthony Rapp, ha avuto una reazione emotiva scoppiando a piangere e non riuscendo a fermarsi, rendendosi conto dell'impatto che aveva avuto su di lui quell'esperienza. Pearce ha poi proseguito sostenendo che alcuni confronti con Kevin erano stati particolarmente duri, ritrovandosi inoltre a pensare che non voleva parlare della propria esperienza, ma nemmeno che Spacey la facesse franca per quello che aveva fatto.

La replica di Spacey

Spacey ha quindi deciso di girare un video per rispondere alle accuse dichiarando senza mezzi termini: "Guy Pearce, ho ora letto i commenti su di me e, anche se preferirei non farlo tramite i media, tu ovviamente hai i tuoi motivi per volere che io faccia proprio questo. Abbiamo lavorato insieme molto tempo fa, se avessi fatto qualcosa che ti aveva sconvolto avresti potuto contattarmi, avremmo potuto avere quella conversazione".

Spacey ha poi rivelato che Pearce aveva trascorso del tempo con lui a Savannah, in Georgia, anni dopo le riprese di L.A. Confidential, aggiungendo: "Mi scuso per non aver capito il messaggio che non ti piace trascorrere il tempo con me. Forse c'era un altro motivo, non lo so".

L'attore ha continuato il suo video "Ma eccoci qui, in una missione, circa 28 anni dopo, dopo che ho affrontato l'inferno e ne sono uscito, per fare cosa? Appena in tempo per fermare il cattivo? Si tratta di questo? Perché ci hai messo così tanto? Sei rimasto senza benzina? Se vuoi avere una conversazione sono felice di farlo, in qualsiasi momento, ovunque. Possiamo persino farla qui, dal vivo su X, se ti va. Non ho nulla da nascondere".

Kevin Spacey ha chiuso il suo messaggio in modo molto duro e diretto: "Ma Guy, devi crescere. Non sei una vittima".