Biancaneve, Gal Gadot giustifica le sue idee politiche: "Dovevo difendere gli ostaggi israeliani"

Sul red carpet di Biancaneve, il nuovo remake in live-action della Disney, Gal Gadot ha risposto alle critiche che a suo tempo aveva ricevuto per le sue parole a favore delle politiche di Israele durante il conflitto, ancora in corso, contro Gaza.

La star ha di sicuro un livello di visibilità che in questo momento può essere un'arma a doppio taglio per un'artista israeliana, soprattutto se disposta a parlare pubblicamente, al di fuori del suo lavoro, delle complesse questioni politiche del suo Paese.

"È una sfida per le persone parlare sui social media perché c'è così tanto odio, così tanti bot e così tante persone arrabbiate che cercano una causa", ha dichiarato l'attrice.

Gal Gadot: "Dopo quello che è accaduto ho dovuto parlare"

Sebbene riconosca la frivolezza con cui le opinioni delle celebrità possono essere considerate, ha aggiunto che la sua difesa è sempre radicata nel parlare a nome di chi non ha voce, anche quando le sue dichiarazioni (e gli eventi che le hanno ispirate) hanno scatenato reazioni divisive.

"Dopo il 7 ottobre [2023], non parlo più di politica - perché a chi interessa che una celebrità parli di politica? Sono un artista. Voglio intrattenere le persone. Voglio portare speranza ed essere un faro di luce ogni volta che parlo del mondo", ha affermato Gadot.

"Ma il 7 ottobre, quando le persone sono state rapite dalle loro case, dai loro letti, uomini, donne, bambini, anziani, sopravvissuti all'Olocausto, hanno vissuto gli orrori di ciò che è accaduto quel giorno, non potevo rimanere in silenzio. Sono rimasta scioccata dalla quantità di odio, da quanto le persone pensano di sapere quando in realtà non ne hanno idea, e anche dal fatto che i media spesso non sono corretti. Così ho dovuto parlare".

Lo spettro di un nuovo Olocausto

Gadot ha ribadito che il suo investimento in questi temi è profondamente personale. "Non sono una hater. Sono la nipote di un sopravvissuto all'Olocausto che è venuto in Israele e ha messo su famiglia da zero dopo che tutta la sua famiglia era stata spazzata via ad Auschwitz. E dall'altro lato della mia famiglia, sono un'israeliana di ottava generazione. Sono nativa di Israele".

"Mi batto per l'umanità", ha sottolineato, "e ho sentito il dovere di difendere gli ostaggi". Ma anche dopo aver ricevuto critiche occasionali per alcune sue dichiarazioni, l'attrice ha insistito sul fatto che "quando la tua bussola è chiara, la tua coscienza è pulita. So per cosa sto combattendo e so cosa desidero per il mondo".

"Prego per giorni migliori per tutti", ha continuato. "Voglio che tutti abbiano una buona vita, prosperità e l'opportunità di crescere i propri figli in un ambiente sicuro".