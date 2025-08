Disney voleva usare l'IA nel film live-action di Oceania e Tron: Ares, ma temeva le possibili conseguenze

Disney aveva valutato seriamente l'ipotesi di usare l'Intelligenza Artificiale durante la realizzazione di Tron: Ares e della versione live-action di Oceania.

Lo studio, in particolare, aveva pensato alla possibilità di sfruttare la tecnologia che permette di creare i video deepfake per permettere a Dwayne Johnson di non essere presente fisicamente sul set.

L'IA per portare in vita Maui

Tra le pagine del The Wall Street Journal si rivela infatti che tra le fila della Disney si era valutata l'idea di usare una controfigura e, dopo aver 'clonato digitalmente' The Rock, usare il volto della star per dare vita al personaggio di Maui nel film live-action tratto da Oceania, il lungometraggio animato che ha avuto anche un apprezzato sequel. La testata americana sostiene che lo studio avesse pensato di collaborare con Metaphysic per sovraimporre il volto di Dwayne Johnson alle scene girate sul set, permettendogli così di essere altrove durante i ciak.

Oceania: Vaiana e Maui in una foto del film

La star sembra avesse approvato l'idea, ma i vertici della Disney avevano avanzato la preoccupazione legata al fatto che l'uso dell'IA avrebbe reso complicato rivendicare la proprietà di ogni elemento del film e non si è quindi raggiunto un accordo con Metaphysic. La proposta è stata così messa da parte, preferendo mantenere il totale controllo dell'opera e non rischiare di dover intraprendere in un secondo momento una battaglia legale.

La campagna promozionale del sequel di Tron

Le fonti del Wall Street Journal hanno inoltre dichiarato che si era proposta l'idea di realizzare una campagna marketing per promuovere Tron: Ares, in cui si affronta proprio il tema dell'Intelligenza Artificiale, fondendo le potenzialità delle nuove tecnologie e la popolarità dei personaggi del cult.

Al centro della trama del nuovo film c'è un programma molto sofisticato chiamato Ares che viene mandato dal mondo digitale a quello reale per compiere una missione pericolosa, portando inoltre al primo incontro dell'umanità con l'Intelligenza Artificiale.

Oltre al protagonista Jared Leto nel ruolo di Ares, tra i protagonisti ci saranno anche Greta Lee nei panni di Eve Kim, e Jodie Turner-Smith, che interpreterà la nuova antagonista del film, Athena.

Il nuovo personaggio generato con l'IA, secondo le fonti del giornale americano, avrebbe dovuto aiutare il protagonista interpretato da Jeff Bridges. Anche questa idea, come quella avanzata durante lo sviluppo della versione live-action di Oceania, è stata tuttavia abbandonata, in questo caso perché si temeva la reazione negativa del pubblico e il suo possibile impatto sul film e sull'azienda.