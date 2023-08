Disney, tagli importanti ai film: Marvel annullerà alcuni piani per la fase 6?

Dopo l'annuncio del CEO Disney Bob Iger di alcuni tagli in seno alla major nel comparto cinematografico, circolano alcune ipotesi sulla possibilità che a farne le spese sia la Fase 6 del Marvel Cinematic Universe. Da diverso tempo Disney è impegnata in una difficile operazione di riduzione dei costi, dopo le ultime complicate gestioni degli anni precedenti.

La strategia di contenuti è cambiata notevolmente, molti prodotti per Disney+ sono stati accantonati dopo l'esorbitante spesa sostenuta per lo streaming. È stata ridotta la programmazione cinematografica e sono diminuiti i budget per i progetti cinematografici e televisivi.

Coinvolta la Fase 6 MCU?

"Siamo concentrati sul miglioramento della qualità dei nostri film e su una migliore economia. Non solo riducendo il numero di titoli che pubblichiamo ma anche il costo per titolo. E stiamo massimizzando il pieno impatto dei nostri titoli abbracciando le molteplici finestre di distribuzione a disposizione, consentendo ai consumatori di accedere ai propri contenuti in diversi modi" dichiarò Iger qualche settimana fa.

Al momento, gran parte dei programmi della Fase 6 del Marvel Cinematic Universe non sono stati annunciati ufficialmente e la scure di Bob Iger potrebbe abbattersi anche su alcuni dei progetti in cantiere del franchise. Non è escluso che film o serie tv inizialmente previste possano slittare a tempi migliori oppure essere definitivamente cancellate dalla programmazione. I Marvel Studios Animation sarebbero stati definiti un 'esperimento fallito', confermato dai tagli decisi da Disney per il settore televisivo.

La Fase 6 del Marvel Cinematic Universe rimane un punto di domanda. Al momento gli unici progetti confermati sono I Fantastici Quattro, Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars. Le sorprese sono sempre dietro l'angolo ma i tre film sopracitati dovrebbero essere le uniche certezze della Fase 6 in attesa di ulteriori novità sulle decisioni Disney.