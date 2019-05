Dopo Netflix anche Disney scende in campo minacciando di fermare le produzioni in Georgia per protesta contro la legge anti-aborto.

Dopo Netflix, anche Disney minaccia di fermare le produzioni in Georgia per protesta contro la legge anti-aborto.

Disney potrebbe decidere di non girare più film e serie tv in Georgia se la controversa legge anti-aborto entrerà in vigore. A ventilare l'ipotesi è il capo della compagnia Bob Iger.

Reuters ha chiesto a Bob Iger se i piani dello studio resteranno inalterati, dal momento che Disney e Marvel finora hanno girato in Georgia alcuni dei film più importanti e ad alto budget, ma il CEO Disney ha anticipato che presto la situazione potrebbe cambiare. Se la legge anti-aborto entrerà in vigore, lo studio potrebbe sospendere la lavorazione dei suoi progetti nello stato.

Perdere Disney, segnerebbe un duro colpo per le casse della Georgia. Disney ha filmato ad Atlanta alcuni dei film più importanti della Marvel, inclusi Black Panther, Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War. Queste produzioni hanno portato alla Georgia 2,7 miliardi di dollari nel 2017, dati dell'ufficio del Governatore.

Soldi a cui presto la Georgia potrebbe dire addio. Ecco cosa ha dichiarato Bob Iger: "Sarà molto difficile girare ancora film in Georgia, non credo che proseguiremo a farlo se la legge anti-aborto entrerà in vigore il 1 gennaio 2020. Credo che le persone che lavorano per noi non vorranno lavorare lì, e dovremo tener conto della loro visione. Già lo stiamo facendo."

Disney non è la sola compagnia che minaccia di cessare di lavorare in Georgia, anche Netflix ha preso posizione contro la legge anti-aborto. Il capo della compagnia Ted Sarandos ha spiegato che Netflix potrebbe "ripensare il nostro intero investimento in Georgia" se la legge entrerà in vigore:

"Abbiamo molte donne che lavorano nelle produzioni in Georgia i cui diritti, insieme a quelli di milioni di altri, verranno severamente limitati a causa di questa legge. Dal momento che la legislazione non è ancora entrata in vigore, continueremo a girare lì per adesso, ma sosteniamo coloro che hanno deciso di non farlo più."

