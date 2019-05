Lady Gaga, Chris Evans e le star di Hollywood condannano la legge anti aborto dell'Alabama

Lady Gaga e Chris Evans solo solo due delle star che hanno commentato la decisione del Senato dell'Alabama che ha portato all'approvazione di una legge che regola l'aborto nello stato in modo molto restrittivo.

Le nuove norme, se non verranno bloccate in tempo, potrebbero portare a sentenze che prevedono un minimo di 10 anni di carcere per i medici che praticano l'aborto in ogni fase della gravidanza, arrivando persino a una possibile pena massima che prevede l'ergastolo o 99 anni dietro le sbarre. Alcuni politici dello stato, inoltre, avevano provato a far approvare un emendamento che permetta l'aborto in caso di violenza sessuale o gravidanza causata da un incesto, senza però riuscire a ottenerne l'approvazione. Le uniche eccezioni sono quelle legate ad anomalie letali nel feto o se la gravidanza sta mettendo a rischio la vita della madre.

Lady Gaga ha reagito all'approvazione della legge condannandola in modo deciso, ribadendo quanto sia terribile il fatto che non preveda l'esclusione delle donne che hanno subito violenza sessuale o rapporti non desiderati o incestuosi. A sconvolgere la popstar anche il punto in cui si specificano le possibili pene per i medici, punibili in modo più severo rispetto ai violentatori.

Chris Evans, interprete di Captain America, ha aggiunto: "Questo è assolutamente incredibile. Se non si è preoccupati di Roe v Wade non siete attenti. Questo è il motivo per cui votare è importante!".

Sarah Silverman ha aggiunto: "27 uomini bianchi hanno appena deciso cosa possono o non possono fare le donne dell'Alabama con i loro corpi e con le proprie vite. (Gli uomini causano il 100% delle gravidanze indesiderate)".

La regista Ava DuVernay ha aggiunto: "Non passate oltre dopo aver letto questa notizia come se tutto fosse normale. Non scuotete la testa pensando all'Alabama e poi continuate la vostra giornata come se niente fosse. Rendetevi conto che questo è un avvertimento. Si tratta dell'Alabama e dell'aborto oggi, domani toccherà a voi e ai vosteri diritti. Il vostro silenzio non vi salverà. Quindi parlate".

Piper Perabo ha invitato i suoi follower ad agire e a sostenere le donne che saranno in difficoltà a causa della nuova legge.

Patton Oswalt ha aggiunto: "Sì, le notizie che arrivano dall'Alabama stasera sono orribili. Gli stupratori rischiano meno anni di carcere rispetto a un dottore che compie un aborto su una vittima di violenza".

This is absolutely unbelievable. If you’re not worried about roe v wade, you’re not paying attention. This is why voting matters!! https://t.co/gZ5lrj7tQ1 — Chris Evans (@ChrisEvans) May 15, 2019

27 white males just decided what Alabama women can and can’t do with their own bodies and lives. *(Males cause 100% of unwanted pregnancies) https://t.co/QfXpnwit0w — Sarah Silverman (@SarahKSilverman) May 15, 2019

I’ve been reading about the Alabama abortion ban all morning and trying to articulate how terrifying + insane this all is but all I’m left with is this boiling feeling of helplessness + anger + fear in my chest.



how do you celebrate your mother and then seek to control her? — Maggie Rogers (@maggierogers) May 15, 2019

Men of the Alabama senate....what about your daughters? How do y’all lay your head down peacefully? You know this isn’t right. — Stephen tWitch Boss (@official_tWitch) May 15, 2019

Just so I’m understanding this correctly... in Alabama, a man who RAPES & gets a women pregnant will serve LESS time then the person that removes the embryo that was forcefully put in the victim... — Patrick Shriver (@PSchwarzenegger) May 15, 2019

Don’t move forward after reading this like everything is normal. Don’t shake your head at Alabama and then keep going about your day. Realize that this is a warning. It’s Alabama and abortion today. It’s you and your rights tomorrow. Your silence will not save you. So speak up. https://t.co/kIz78uAU1T — Ava DuVernay (@ava) May 15, 2019

THE GOAL IS TO CONTROL WOMEN. https://t.co/EZ4G6zbxUw — Jane Lynch (@janemarielynch) May 15, 2019

There is a cold place in hell for the Alabama Senate. — Andy Cohen (@Andy) May 15, 2019

.@NARAL thank you for being here. I just donated to @YellowFund if you can support even in a small way, please do. Women need our support, let’s show them we’re here for them. https://t.co/TDIsTTI2Gq — Piper Perabo (@PiperPerabo) May 15, 2019

THIS IS REAL & is HAPPENING IN THE UNITED STATES OF AMERICA https://t.co/x7juRSCzkD — Janelle Monáe, Cindi (@JanelleMonae) May 15, 2019

Yes, the news out of Alabama tonight is HORRIFYING. Rapists are facing less jail time than a doctor who performs an abortion on a rape victim. See below for where you can donate to help fight and hopefully reverse this sheer evil. https://t.co/wxjC2VVUcv — Patton Oswalt (@pattonoswalt) May 15, 2019

We are living in a nightmare. https://t.co/uZS0nD65g1 — Ben Feldman (@WhosBenFeldman) May 15, 2019

