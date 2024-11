Disney rimuove un film di Star Wars previsto per il 2026 e lo sostituisce con un sequel di un'altra saga

La Disney ha rimosso dal suo calendario delle uscite un film senza titolo "Star Wars" precedentemente programmato per il 18 dicembre 2026, sostituendolo con un altro brand "perfetto" per le feste natalizie.

Disney ha ufficialmente rimosso un progetto Star Wars senza titolo, dalla data di uscita prevista per il 18 dicembre 2026, sostituendolo con L'Era Glaciale 6, una nuova avventura della celebre serie animata.

Un cambiamento glaciale

Il progetto rimosso era ampiamente speculato come il film di Star Wars diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy, che avrebbe seguito Rey (Daisy Ridley) nella creazione di un nuovo Ordine Jedi, dopo gli eventi di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker del 2019. Questo progetto, già segnato dall'abbandono di vari sceneggiatori, tra cui Damon Lindelof e Steven Knight, sembra essere stato messo in pausa, probabilmente per problemi creativi o di produzione.

Una scena de L'Era Glaciale

Mentre il progetto è stato tolto dal calendario, Disney ha confermato che un altro film Star Wars, The Mandalorian and Grogu, uscirà nel maggio 2026, seguito da un altro titolo Star Wars senza nome previsto per dicembre 2027. Questo suggerisce che il franchise è ancora una priorità, ma con un approccio più cauto e mirato rispetto al passato.​

Con l'annuncio de L'Era Glaciale 6, Disney si concentra su un franchise che ha accumulato oltre 6 miliardi di dollari al botteghino globale. Il nuovo film segnerà il ritorno del cast originale, con Ray Romano (Manny), John Leguizamo (Sid), Queen Latifah (Ellie), Denis Leary (Diego), e Simon Pegg (Buck). Sarà la prima grande uscita cinematografica del franchise sotto Disney, dopo l'acquisizione di 20th Century Fox e la chiusura dello studio Blue Sky, che aveva originariamente prodotto la serie.



La sostituzione di Star Wars con L'Era Glaciale 6 solleva domande su come Disney gestirà il futuro della saga stellare. Mentre il franchise ha ancora un'enorme fanbase, gli ultimi anni hanno evidenziato la necessità di strategie creative più solide per evitare polarizzazioni nel pubblico. Nel frattempo, il ritorno de L'Era Glaciale sembra una mossa sicura per capitalizzare un brand di lunga data e offrire contenuti più... freschi.