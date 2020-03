Disney+: Serena Autieri e Michelle Hunziker invitano a cantare Let It Go nel giorno del lancio

Serena Autieri e Michelle Hunziker invitano tutte le famiglie a cantare la versione italiana di Let It Go, hit di Frozen, domani alle 16:30 per salutare l'arrivo di Disney+ in Italia.

L'attesa è finita: domani Disney+ verrà lanciato in Italia, per l'occasione Serena Autieri e Michelle Hunziker hanno invitato sui propri social tutte le famiglie a cantare "All'alba sorgerò" Let it go, colonna sonora di Frozen - Il regno di ghiaccio, domani martedì 24 marzo alle 16.30.

Disney+, la nuova piattaforma streaming Disney, sta per arrivare anche in Italia. qui potete scoprire cos'è Disney+, come funziona e come vederlo. Per celebrare l'evento Serena Autieri e Michelle Hunziker annunciano un flashmob molto speciale invitando le famiglie italiane a imitare il loro esempio: domani si prepareranno tutte vestite da Elsa con le proprie bambine e canteranno da casa All'alba sorgerò, versione italiana della celebre Let it go.

