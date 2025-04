Disney e Marvel cercano di evitare un coinvolgimento nella causa di Justin Baldoni contro Blake Lively

Gli avvocati di Disney e Marvel non vogliono condividere i documenti relativi alla creazione di Nicepool per Deadpool & Wolverine richiesti dai legali di Justin Baldoni.

Disney e Marvel vogliono evitare un coinvolgimento nei problemi legali che vedono contrapposti Blake Lively e Justin Baldoni per evitare che vengano diffuse notizie riguardanti il franchise cinematografico di Deadpool.

Gli avvocati degli studios e del regista di It Ends With Us stanno scontrandosi a distanza via missive inviate al giudice Lewis J. Liman a causa della presenza del personaggio di Nicepool in Deadpool & Wolverine.

Le richieste dell'accusa

Gli avvocati che rappresentano Justin Baldoni e Wayfarer Studios sostengono che i legali di Marvel abbiano chiesto una sospensione della fase istruttoria in attesa della decisione sulla mozione di archiviazione avanzata dai rappresentanti di Ryan Reynolds. La situazione dell'attore canadese non sarebbe tuttavia caratterizzata da motivi fondati per l'archiviazione delle rivendicazioni compiute nei suoi confronti e, anche se la causa che lo vede coinvolto venisse archiviata, le informazioni richieste dagli avvocati sarebbero comunque rilevanti nella causa contro Blake Lively perché confermerebbero il coinvolgimento del marito dell'attrice negli eventi al centro del procedimento legale.

Gli avvocati di Baldoni hanno ribadito nella loro lettera che il personaggio di Nicepool, apparso in Deadpool & Wolverine, è un 'ritratto diffamatorio e beffardo' del loro cliente. I legali hanno quindi chiesto a Marvel di condividere solo i documenti relativi alla partecipazione di Reynolds allo sviluppo del personaggio e alle comunicazioni legate a Baldoni. Il fatto che il film sia già stato distribuito nelle sale, inoltre, renderebbe nulla la richiesta di riservatezza.

La risposta dei responsabili del MCU

Gli avvocati di Disney e Marvel, al contrario, sostengono che i documenti richiesti siano 'particolarmente sensibili perché relativi allo sviluppo di un personaggio in un franchise cinematografico in corso. I legali hanno aggiunto: "La Marvel ha costruito il successo dell'MCU in gran parte grazie all'interconnessione di trame, intrecci e personaggi nei suoi titoli, inclusi eventi "crossover" e sequel. Se e come tali elementi appariranno in progetti futuri e inediti è oggetto di grande interesse pubblico, e queste informazioni sono gelosamente custodite dalla Marvel".