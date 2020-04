Disney Gallery: The Mandalorian, il trailer italiano della docuserie Disney+

Disney+ ha diffuso il trailer italiano di Disney Gallery: The Mandalorian, la docuserie originale che porta gli spettatori sul set della serie tv ambientata nell'universo di Star Wars.

Il primo trailer italiano di Disney Gallery: The Mandalorian porta tutti i fan della serie originale Disney+ creata da Jon Favreau finalmente dietro le quinte dello show.

La nuova produzione originale Disney Gallery: The Mandalorian è infatti la docuserie che promette di svelare agli spettatori tutti o quasi i segreti di lavorazione della prima serie tv ambientata nell'universo di Star Wars. Il produttore esecutivo Jon Favreau invita il cast e la troupe a condividere uno sguardo inedito sulla realizzazione della serie che è diventata in breve tempo un fenomeno della cultura pop, dopo la sua uscita a novembre negli Stati Uniti e dallo scorso marzo anche in Italia.

La docuserie è composta da 8 episodi, ciascuno dei quali esplora un diverso aspetto della prima serie televisiva live action ambientata nella galassia di Star Wars, attraverso interviste, scene inedite e tavole rotonde presentate da Jon Favreau.

Disney Gallery: The Mandalorian ha già una data di uscita: il 4 maggio, proprio nel giorno in cui i fan di tutto il mondo celebrano l'intera galassia di Star Wars.

Ogni venerdì sulla piattaforma streaming sarà disponibile un nuovo episodio.