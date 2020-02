Disney+ ha raggiunto i 28,6 milioni di abbonati

Disney+ snocciola i dati e annuncia di aver raggiunto i 28,6 milioni di abbonati al 3 febbraio, un successo per la piattaforma streaming Disney che il 24 marzo arriverà anche in Italia.

La nuova piattaforma streaming Disney+ fa i conti e annuncia di aver toccato quota 28,6 milioni di abbonati fin dal momento del lancio. Cifre destinate a crescere visto che il servizio arriverà in Italia e in Europa il 24 marzo.

Disney mette così fine alle speculazioni sulle performance del servizio con un annuncio ufficiale diffuso dal CEO Bob Iger durante una call con gli investitori: "Il lancio di Disney+ si è rivelato un enorme successo, superando le nostre aspettative" per poi mostrare una clip in cui si evidenzia il dato dei 28,6 milioni di abbonati paganti alla data del 3 febbraio.

I dati sono in linea con le aspettative degli esperti, che indicavano una forbice di 20 - 25 milioni di utenti in previsione. Gli utenti calcolati hanno sottoscritto un abbonamento per accedere a Disney+, ESPN+ e Hulu a un prezzo scontato rispetto a chi si iscrive a un singolo servizio.

Netflix vs. Disney+: le due piattaforme streaming a confronto

Al momento Disney+ è disponibile in una manciata di paesi inclusi USA, Canada, Olanda, Australia, Nuova Zelanda e Portorico, ma presto avverrà un'ulteriore espansione che potrebbe portare la piattaforma streaming a minacciare il successo di Netflix, che conta quasi 68 milioni di abbonati in USA e Canada e 167 milioni globali. Hulu, di proprietà Disney, conta 30,7 milioni di abbonati americani, mentre ESPN+ ne ha 7,6 milioni, un aumento rispetto ai 6,6 milioni di fine 2019.