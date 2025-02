Disney annuncia la nuova data di uscita di Elio, Send Help diretto da Sam Raimi, ed Ella McCay

Disney ha svelato la nuova data di uscita di alcuni dei suoi prossimi titoli tra cui Send Help diretto da Sam Raimi e il prossimo progetto targato Pixar, ovvero Elio.

Il posticipo del film animato dovrebbe permettere di non dover perdere potenziali spettatori del proprio target di riferimento a causa della concorrenza.

Quando arriverà nei cinema Elio

Il lungometraggio animato Elio avrebbe dovuto debuttare nelle sale americane il 13 giugno, ma lo studio ha deciso di posticiparne l'uscita di una settimana, fissando la distribuzione negli USA al 20 giugno. Il film non si scontrerà quindi con la versione live-action di Dragon Trainer, ma affronterà 28 Anni Dopo, l'atteso sequel targato Sony.

Nel progetto prodotto dalla Pixar il giovanissimo Elio, ossessionato dagli alieni, scopre la risposta a questa domanda quando viene trasportato nel Comuniverso, paradiso interplanetario che ospita forme di vita intelligente provenienti da galassie lontane. Identificato per errore come leader della Terra, dovrà stringere legami inaspettati, superare una crisi di proporzioni intergalattiche e assicurarsi di non perdere l'opportunità di vivere il suo sogno più grande.

Un'immagine di Elio

Il ritorno nei cinema di Raimi

Send Help, l'horror di Sam Raimi con star Rachel McAdams, Chris Pang, Dylan O'Brien e Dennis Haybert arriverà nei cinema il 30 gennaio 2026.

Al centro della trama c'è una donna che rimane bloccata in un'isola con il suo capo dopo un incidente aereo, dovendo quindi lottare per sopravvivere.

Tra i titoli in uscita nella stessa giornata ci sarà il film animato Aang: The Last Airbender.

Il nuovo film di Brooks

James L. Brooks tornerà invece nei cinema con Ella McCay dopo il flop di Come lo sai. L'uscita è fissata al 19 settembre e nel cast ci sono Emma Mackey, Woody Harrelson, Ayo Edebiri, Kumail Nanjiani, Jack Lowden, Rebecca Hall, Jamie Lee Curtis e Albert Brooks.

Il film, scritto dallo stesso Brooks, racconta la storia di una giovane impegnata in politica che ottiene l'incarico di governatore e si ritrova a lottare per trovare un equilibrio tra carriera e vita privata.