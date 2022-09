Disney+: che cosa guardare per affrontare il rientro a scuola

Con la fine dell'estate abbiamo selezionato una serie di titoli targati Disney+ che possono risultare utili per affrontare il rientro a scuola: da The Kardashians 2 a Thor: Love and Thunder.

È finita l'estate e questo vuol dire solo una cosa: si ritorna a scuola! Nell'ordine quindi troveremo: dover controllare che gli zaini siano pronti, merende da preparare, ma soprattutto si va a letto presto (forse)! Questo non significa che non si possa più guardare nulla in TV, anzi, basta scegliere le cose giuste e proprio a questo riguardo, Disney+ ha qualcosa da suggerirci!

The Kardashians 2: un po' di vouyerismo non guasta mai

Iniziamo con la seconda stagione di The Kardashians, che è disponibile sulla piattaforma da giovedì 22 settembre 2022. Il nuovo capitolo del reality show incentrato sulla famiglia più spiata d'America è disponibile con un episodio a settimana in esclusiva streaming su Star di Disney+. Con le prossime puntate, che arriveranno ogni giovedì, saranno rivelate le nozze di Kravis e le ultime novità sul mondo di Calabasas.

Lo show ha debuttato lo scorso aprile ed è un nuovo reality documentaristico che segue le vite del clan Kardashian-Jenner dopo la fine del loro precedente show su E!. I primi dieci episodi costituiscono l'inizio di questa nuova avventura, e non saranno sicuramente gli ultimi: secondo quanto riportato Variety, l'attuale accordo che lega Hulu con la famiglia Kardashian prevede quaranta episodi distribuiti nell'arco di due stagioni.

Hocus Pocus 2: perchè c'è sempre bisogno di un po' di stregoneria

Il sequel del film cult del 1993 arriverà su Disney+ il 30 settembre: Hocus Pocus 2, che è ambientato quasi trent'anni dopo gli eventi dell'originale, narra le vicende di tre studentesse delle superiori che si ritrovano corrette a fare squadra per fermare le sorelle Sanderson, tornate ora nell'attuale Salem.

"Sono passati 29 anni da quando qualcuno ha acceso la Candela della Fiamma Nera e ha resuscitato le sorelle del 17° secolo, e ora loro stanno cercando vendetta", si legge nella sinossi del film. "Ora spetta a tre studenti delle scuole superiori impedire alle streghe fameliche di portare nuovamente il loro caos a Salem."

Il film è il primo sequel del classico cult della Disney del 1993, che riporterà in scena le sorelle streghe: la pluripremiata attrice Bette Midler (Il club delle prime mogli) nei panni di Winifred Sanderson, la quattro volte vincitrice del Golden Globe Sarah Jessica Parker (Sex and the City, And Just Like That) nei panni di Sarah Sanderson e Kathy Najimy (Sister Act - una svitata in abito da suora) nei panni di Mary Sanderson.

Pistol: il rock come state of mind

Pistol, la serie evento targata FX incentrata sul leggendario chitarrista dei Sex Pistols Steve Jones e diretta dal vincitore dell'Academy Award Danny Boyle, è disponibile in Italia dal 7 settembre. Basata sul libro di memorie del 2017 scritto da Steve Jones, Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol, Pistol è stata creata e scritta da Craig Pearce, che è anche il produttore esecutivo insieme a Danny Boyle, Tracey Seaward, Gail Lyon, Anita Camarata, Steve Jones, Paul Lee, Hope Hartman e wiip. La serie è prodotta da FX Productions.

Pistol è una serie in sei episodi sulla rivoluzione del rock and roll. La furiosa, scatenata tempesta al centro di questa rivoluzione sono i Sex Pistols - e al centro di questa serie c'è il membro fondatore e chitarrista della band, Steve Jones. Il viaggio esilarante, emozionante e a volte straziante di Jones guida lo spettatore attraverso un racconto caleidoscopico di tre degli anni più epici e caotici nella storia della musica. Basata sulle memorie di Jones, "Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol", questa è la storia di una band composta da ragazzi proletari, imprevedibili, chiassosi e senza futuro, che hanno scosso il noioso e corrotto establishment nel profondo, minacciando di far cadere il governo e cambiando la musica e la cultura per sempre.

The Old Man: spionaggio? Si grazie!

The Old Man, invece, è una serie basata sull'omonimo romanzo bestseller di Thomas Perry e interpretata da Jeff Bridges, John Lithgow, Amy Brenneman, Alia Shawkat, E.J. Bonilla e Gbenga Akinnagbe. In arrivo il 28 settembre su Disney+ in Italia, la serie debutterà con i primi due episodi dei sette totali che comporranno la stagione di apertura.

Il nuovo e avvincente drama con Bridges è incentrato sul personaggio di Dan Chase, un uomo che vive nell'ombra da quando è scappato dalla CIA decenni fa. Quando un sicario cerca di ucciderlo, il vecchio agente capisce che per mettere al sicuro il suo futuro deve riconciliarsi con il suo passato. Con Dan Chase fuori dalla clandestinità, il vicedirettore del controspionaggio dell'FBI Harold Harper (John Lithgow) è chiamato a dargli la caccia a causa del suo complicato passato con il ribelle fuggitivo. Al fianco di Harper ci sono la sua protetta Angela Adams (Alia Shawkat) e l'agente speciale della CIA Raymond Waters (E.J. Bonilla).

Quando catturare Chase diventa più complicato del previsto anche Julian Carson (Gbenga Akinnagbe), un professionista delle forze speciali altamente addestrato, riceve l'incarico di arrestarlo. Mentre è in fuga, Chase affitta una stanza da Zoe McDonald (Amy Brenneman), che ricorrerà a inaspettate risorse per poter sopravvivere quando scoprirà la verità sul suo nuovo inquilino. Tra i protagonisti della serie drama anche Bill Heck, Leem Lubany e Pej Vahdat.

This is Us: Per farci travolgere dalle emozioni

Su Disney+ è presente anche la stagione finale di This Is Us: gli ultimi 18 episodi del capolavoro di Dan Fogelman sono arrivati in streaming con il cofanetto completo della serie NBC prodotta da 20th Tv. Sempre su Prime Video puoi trovare anche le prime cinque stagioni della serie tv con protagonisti il capofamiglia Pearson Jack (Milo Ventimiglia) insieme alla moglie Rebecca (Mandy Moore), e ai loro figli che vediamo crescere e maturare nel corso degli anni: Kevin (Justin Harley), Kate (Chrissy Metz) e Randall (Sterling K. Brown).

Il progetto doveva continuare per sei stagione, come spiegato da Dan Fogelman in un'intervista nel 2019: "Mi auguro che il finale sia elegante, questo è quello che ci siamo prefissati. Spero che quando raggiungeremo la conclusione, il pubblico pensi che sia un traguardo soddisfacente, che abbia senso e che dia loro la sensazione di aver guardato una storia completa perché è così che la stiamo progettando, proprio come fosse un libro o un film molto lungo".

Thor: Love and Thunder, perchè spacca!

Il film Marvel Studios Thor: Love and Thunder, disponibile sulla piattaforma da giovedì 8 settembre, segue il Dio del Tuono (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca di se stesso. Ma i suoi sforzi sono interrotti da un killer galattico conosciuto come Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale), che cerca l'estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all'aiuto di Re Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell'ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Potente Thor.

Insieme intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta del Macellatore di Dei e fermarlo prima che sia troppo tardi. Thor: Love and Thunder si unisce ad altri 15 titoli del Marvel Cinematic Universe ora disponibili in streaming nel formato IMAX Enhanced su Disney+. Con IMAX Enhanced, gli abbonati potranno guardare a casa i film nel Formato Espanso IMAX, che offre fino al 26% in più di immagine per un'esperienza di visione immersiva.