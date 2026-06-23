Dirty Dancing, la star Jennifer Grey manda gli auguri a Tracy Pollan con una foto in topless

Per celebrare il 66° compleanno di Tracy Pollan, Jennifer Grey ha scelto un ricordo decisamente personale. La protagonista di Dirty Dancing ha pubblicato su Instagram una fotografia risalente agli anni Ottanta che la ritrae insieme alla sua migliore amica durante una giornata al mare, in topless.

Lo scatto dal passato che ha conquistato i fan

Ad accompagnare la foto, Jennifer Grey ha condiviso una dedica affettuosa citando uno dei brani più celebri di Cyndi Lauper, Time After Time: "Un'amicizia come questa è una stella. Se cadi ti prenderò, sarò lì ad aspettarti... time after time".

La risposta di Pollan non si è fatta attendere. "Ahahah, ti voglio bene!", ha scritto nei commenti, tornando poco dopo per aggiungere una serie di cuori rossi a testimonianza del legame che continua a unirle dopo quasi mezzo secolo.

La storia tra Jennifer Grey e Tracy Pollan comincia ben prima della fama. Le due si conobbero alla fine degli anni Settanta frequentando la prestigiosa Dalton School di Manhattan, uno degli istituti privati più esclusivi di New York.

Da adolescenti condivisero le stesse aule, le stesse amicizie e le stesse aspirazioni artistiche, costruendo un rapporto destinato a resistere al tempo e alle inevitabili trasformazioni delle loro vite professionali.

Dopo il diploma, le loro strade si incrociarono nuovamente sul set di The Great Love Experiment, un episodio degli storici ABC Afterschool Specials trasmesso nel 1984. Da quel momento entrambe intrapresero percorsi molto diversi all'interno dell'industria dell'intrattenimento.

Un'amicizia nata sui banchi di scuola e sopravvissuta a Hollywood

Pollan trovò la popolarità grazie alla televisione, soprattutto interpretando Ellen, la fidanzata del personaggio di Michael J. Fox nella sitcom Family Ties. Quella collaborazione si trasformò presto in una relazione reale e i due si sposarono nel 1988, diventando una delle coppie più solide e amate di Hollywood. Negli anni successivi Pollan avrebbe privilegiato la famiglia, tornando poi gradualmente sul piccolo schermo con produzioni come Spin City, Law & Order: SVU e Medium.

Jennifer Grey oggi

Jennifer Grey, invece, costruì la propria carriera al cinema diventando una delle icone degli anni Ottanta grazie a film come Alba rossa, Una pazza giornata di vacanza e soprattutto Dirty Dancing, il fenomeno che l'ha consacrata a livello internazionale.

C'è anche un curioso dettaglio che lega ulteriormente le loro storie personali. Prima che Michael J. Fox incontrasse Tracy Pollan e se ne innamorasse sul set di Bright Lights, Big City, l'attore ebbe una relazione proprio con Jennifer Grey. Un intreccio che avrebbe potuto creare imbarazzi, ma che non ha mai scalfito il rapporto tra le due amiche.

Anzi, negli anni Grey ha spesso parlato pubblicamente della propria ammirazione per Pollan. Già all'inizio degli anni Duemila scherzava sulla forma fisica dell'amica, osservando come avesse "lo stesso addome dei tempi del liceo", nonostante fosse già madre di tre figli.

A distanza di decenni, la foto condivisa per il compleanno di Pollan racconta molto più di un semplice ricordo estivo. È il ritratto di un'amicizia nata prima della celebrità, sopravvissuta alle carriere, alle relazioni sentimentali e al passare del tempo, in un ambiente come Hollywood dove i rapporti duraturi sono spesso l'eccezione e non la regola.