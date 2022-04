Dirty Dancing, Jennifer Grey commenta l'idea del sequel: "Ci stiamo lavorando"

Nel corso di un'intervista con PEOPLE in vista dell'uscita in libreria del suo memoir, Jennifer Grey ha parlato di Dirty Dancing e della possibilità che il cult movie abbia un sequel.

Nel corso di un'intervista con PEOPLE in vista dell'uscita in libreria del suo memoir (Out of the Corner), Jennifer Grey ha parlato di Dirty Dancing e della possibilità che il cult movie abbia un sequel.

A proposito del sequel di Dirty Dancing (uscito nelle sale globali nel 1987 e interpretato anche dal compianto Patrick Swayze), Jennifer Grey ha raccontato: "È stato un fulmine a ciel sereno, è come se questa cosa fosse già successa, ed è così bella. Non riesco a spiegarla. Nessuno può spiegarlo. Stiamo lavorando alla sceneggiatura di questo sequel insieme a Lionsgate. Ci stiamo lavorando da un paio d'anni. E so, nel mio cuore, che mi piacerebbe dare ai fan o a un pubblico giovane e nuovo un'esperienza che non replicherebbe mai quella, ma che ha lo stesso tipo di basi".

Jennifer Grey ha proseguito: "Oggi la gente pensa che la propria identità sia limitata. Ma ci sono alcune persone in grado di vedere e scoprire altre parti di te. Dirty Dancing era una favola, un film e una formula di successo in grado di usare la danza come metafora per incarnare la tua energia e uscire dalla tua testa, e dai tuoi sistemi di credenze limitanti".

Nel corso della sua carriera, Jennifer Grey ha interpretato anche Cotton Club, Il vincitore, Bounde, Redbelt, un episodio di Friends e numerosi altri progetti televisivi.