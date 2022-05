Dirty Dancing, Jennifer Grey: "Non abbiamo mai provato l'iconica scena di danza"

Jennifer Grey ha parlato con Drew Barrymore a proposito di Dirty Dancing durante l'episodio di giovedì del "The Drew Barrymore Show", rivelando che era "troppo spaventata" per provare l'iconica scena di danza e che non l'ha mai fatto fino a quando non ha dovuto girare la sequenza in questione sul set.

La scena del sollevamento arriva al culmine del film romantico su Frances "Baby" Houseman (Grey) e l'istruttore di ballo Johnny Castle (Swayze) e serve a cristallizzare la genesi del loro amore che si sviluppa mentre i due si esercitano per una gara di ballo.

"Non l'ho fatto fino al giorno in cui l'abbiamo girato", ha dichiarato l'attrice durante il talk show. "Oh no. So che i produttori, Patrick e il regista... beh, so che erano tutti furiosi a causa del mio rifiuto. Ero troppo spaventata, ho rifiutato, non riuscivo a farlo".

Nel suo libro di memorie "Out Of The Corner", Jennifer Grey ha elaborato la sua paura per la sequenza: "Swayze diceva: 'Andiamo! Lo faccio da sempre. Non ho mai lasciato cadere nessuno. E tu sei minuscola'. Volevo lasciar andare la paura, ma la paura non voleva lasciar andare me. Odiare me stessa e provare vergogna non è stato abbastanza per convincere il mio corpo a fare il salto."