Digital Movie Days: c'è anche Fox con Bohemian Rhapsody e altri film a 5,99 euro

Da oggi fino al 26 maggio tornano i Digital Movie Days, una settimana esclusiva durante la quale sarà sufficiente collegarsi a una delle piattaforme che partecipano all'iniziativa (Chili, Google Play, iTunes, Playstation Video, Rakuten TV), e in pochi passaggi acquistare a prezzo speciale i film di maggiore successo della stagione cinematografica. Anche quest'anno 20th Century Fox Home Entertainment conferma la sua adesione e propone in vendita a soli 5,99 euro i suoi ultimi grandi successi sulle piattaforme digitali aderenti l'iniziativa, per la visione su TV, PC, Tablet o Smartphone.

I Digital Movie Days sono promossi da Univideo, Unione Italiana Editoria Audiovisiva Media Digitali e Online, in collaborazione con le principali piattaforme digitali, per far scoprire al grande pubblico la ricchezza dell'offerta digitale legale e guidare i consumatori ad un utilizzo "friendly" del digital home entertainment. I migliori film novità della stagione targati 20th Century Fox che partecipano ai Digital Movie Days sono i seguenti: Bohemian Rhapsody, La favorita, 7 sconosciuti a El Royale, Moschettieri del Re: La Penultima Missione, Cosa fai a Capodanno?, Widows - Eredità criminale, The Predator, Tutti in piedi, Compromessi sposi.