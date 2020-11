Diego Maradona: stasera su Rai3 in prima visione il documentario sulla leggenda del calcio

Diego Maradona è l'omaggio, in onda stasera su Rai3 alle 21:20, che la terza rete del servizio pubblico ha voluto tributare al celebre calciatore argentino, scomparso ieri, 25 novembre 2020, in mezzo all'incredulità generale, a soli 60 anni.

Uno straordinario documentario del pluripremiato di Asif Kapadia, regista di Senna e Amy, per ricordare Diego Armando Maradona. Il film ripercorre la carriera del più grande calciatore di tutti i tempi, raccontando i suoi anni a Napoli. Anni di trionfi ma anche di cadute sul piano personale, in cui il suo estro e il suo talento lo hanno trasformato in una figura leggendaria, inarrestabile sul campo, con due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa Uefa, e la Coppa del Mondo in Messico nel 1986.

Locandina di Maradona

Il film segue la sua parabola, con il contributo di filmati selezionati tra più di 500 ore di video in parte inediti, e scruta da vicino il corpo e l'anima di un campione amato dal mondo intero, celebrando sia il mito intramontabile che l'uomo controverso.

Il programma di Massimo Ranieri "Qui e adesso", che era previsto per questa sera, andrà in onda da giovedì 3 dicembre in prima serata su Rai3. L'artista napoletano oggi ha voluto anche rimandare l'incontro con i giornalisti, dicendosi distrutto per la notizia della morte di Diego Armando Maradona.