Diego Calva rivela che "ci saranno scene piccanti" nel nuovo film con Jacob Elordi e Daisy Edgar-Jones

Dopo il successo con Babylon, Diego Calva sta lavorando a un nuovo progetto con Jacob Elordi (Euphoria) e Daisy Edgar-Jones (Normal People). I tre saranno i protagonisti del nuovo adattamento di On Swift Horses di Daniel Minahan. In una recente intervista l'attore ha svelato di aver girato alcune scene piuttosto piccanti.

"È stato fantastico lavorare con lui. È ossessionato dalla fotografia, è ossessionato dalle vecchie commedie", ha detto Diego Calva a Variety, parlando del suo co-protagonista Jacob Elordi. L'attore ha spiegato: "Ama Tennessee Williams, ama Cechov. Non è il ragazzo che ti aspetteresti. È un attore fantastico, e sono molto fiero di aver lavorato con lui". Successivamente ha aggiunto: "Non so se posso dirlo, ma avremo scene piuttosto piccanti in questo film... vedrete. Sarà piuttosto interessante".

Basato sul romanzo di Shannon Pufahl, il film seguirà la storia di Muriel e Lee, due novelli sposi che stanno iniziando una nuova vita dopo che lui torna dalla guerra in Corea. Tuttavia questa ritrovata stabilità viene sconvolta dall'arrivo del carismatico fratello minore di Lee, Julius, un ribelle e giocatore d'azzardo con un segreto. Si forma rapidamente un pericoloso triangolo amoroso fra i tre, poiché giurano di iniziare una nuova vita insieme in California, ma il sogno americano viene spazzato via quando Julius scompare e si dirige invece a Las Vegas. Così Muriel intraprende una vita segreta tutta sua, scommettendo sui cavalli da corsa e scoprendo un amore che non avrebbe mai creduto possibile.

Nel cast del film troviamo anche Sasha Calle e Will Poulter.