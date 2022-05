Stone Mattress, Lynne Ramsay dirigerà il film con Julianne Moore e Sandra Oh

Stone Mattress ha trovato la sua regista: Lynne Ramsay dirigerà l'adattamento cinematografico del racconto di Margaret Atwood con Julianne Moore e Sandra Oh.

La regista di A Beautiful Day - You Were Never Really Here porterà sul grande schermo il thriller dell'autrice di The Handmaid's Tale che dovrebbe iniziare le riprese il prossimo settembre in Islanda e Groenlandia.

"Verna (Moore), fisioterapista 60enne ormai in pensione e due volte vedova, si imbarca in una lussuosa crociera sull'Artico, popolata da una folla di gente privilegiata e di grande influenza e benestanti pensionati. Sulla nave, Verna incontrerà l'affascinante ed amichevole Grace (Oh), l'apparentemente ordinario Bob, un uomo single sui 65 anni che ha ereditato l'attività di famiglia. Sebbene non abbia neanche la metà dell'eleganza e dell'arguzia di Verna, Bob cerca di sedurla. Ma potrebbe non essere l'uomo ingenuo e innocuo che sembrava essere inizialmente, e la sua presenza inizia a preoccupare Verna. E mentre per lei tornano a galla delle ferite e l'umiliazione subita in passato, l'atmosfera rilassata della crociera verrà presto disturbata da un atto scioccante" si legge nella sinossi fornita da Deadline.

"Con l'attuale negazione dei diritti della donna intorno al mondo, in particolare nel caso di Roe v Wade in America, questa storia, con i suoi temi di maternità sottratta e abusi sessuali non puniti, mi sembra più rilevante che mai" ha affermato Ramsay, che ha firmato anche la sceneggiatura assieme a Tom Townend "La prima volta che lessi Margaret Atwood fu da adolescente, e il suo lavoro è stato in grado di catturarmi fin da allora. È semplicemente una delle autrici più intelligenti, profetiche e accattivanti che ci siano, e Stone Mattress è un'altra perfetta illustrazione di ciò. Sono stata catturata fin da subito dal modo in cui rappresentava il trauma profondamente sepolto di una donna da tempo in menopausa - un gruppo di cui sentiamo parlare sempre troppo poco - attraverso lo sfaccettato personaggio di Verna".

Al momento non abbiamo una potenziale data d'uscita per il film, ma vi terremo aggiornati.