Die Hard - Trappola di cristallo: Alan Rickman e quel salto nel vuoto inaspettato

Per l'intera durata delle riprese della scena di Die Hard - Trappola di cristallo in cui Hans Gruber cade dalla cima dell'edificio, Alan Rickman stava effettivamente cadendo da un modellino del grattacielo, alto più di sei metri, che fu ricreato appositamente per il set del film.

L'attore ripeté la scena molte volte, aggrappandosi a uno stuntman e cadendo su un un gonfiabile che era stato posizionato immediatamente sotto al modellino dell'edificio. Per ottenere la giusta reazione, lo stuntman lasciò cadere Rickman dopo aver contato fino a due, anziché tre.

Alan Rickman in Trappola di cristallo

Rickman fu molto acclamato per la scena in questione e per il ruolo in generale; l'attore era da tempo una star televisiva e teatrale affermata ma, fino a quel momento, non aveva mai preso parte ad un film e, per questo motivo, pensò di rifiutare la parte di Gruber. In un'intervista con l'Hollywood Reporter, l'attore britannico ha dichiarato: "Non sto girando un film d'azione".

Alan era arrivato a Hollywood soltanto da due giorni ed era sconvolto dall'idea che il suo primo ruolo sarebbe stato proprio quello di un cattivo in un film d'azione come Trappola di cristallo. In certo senso Rickman aveva ragione e faceva bene a preoccuparsi considerando che la sua interpretazione fu così acclamata che in seguito all'attore vennero offerti quasi esclusivamente ruoli di cattivi e psicopatici per il resto della sua carriera.