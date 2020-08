Diana - La storia segreta di Lady D e la polemica di Hasnat Khan: "Su Diana e me tutte bugie"

Il racconto che del loro amore ha fatto il film Diana - La storia segreta di Lady D non è piaciuto affatto ad Hasnat Khan, ex compagno di Diana Spencer: solo bugie e pettegolezzi.

Diana - La storia segreta di Lady D non ha mai avuto l'approvazione di uno dei suoi protagonisti: Hasnat Khan, il cardiologo pakistano compagno di Lady D per due anni, non ha risparmiato polemiche e strali contro il film con Naomi Watts, fin dalla pubblicazione del primo trailer.

Il problema nasce dal fatto che il film, come il libro da cui è tratto, Diana: Her Last Love di Kate Snell, è basato "sul gossip e sui racconti degli amici di Diana e di alcuni dei miei parenti, che hanno voluto parlare di una storia che in realtà non conoscevano affatto", ha sempre affermato Hasnat Khan.

La storia d'amore tra Diana Spencer e il "Dottor Meraviglia" - come anche lei lo chiamava -, dunque, non aveva nulla a che vedere quanto mostrato sullo schermo da Oliver Hirschbiegel nel suo contestatissimo film.

Diana - La storia segreta di Lady D: Naomi Watts abbraccia Naveen Andrews in una scena

"Ho capito subito che quelle sullo schermo, io un passo indietro con le mani dietro la schiena, sono solo affettazioni che non ci sono mai appartenute. Mi è bastata una sola immagine per capire che hanno reso in maniera del tutto sbagliata come ci comportavamo l'uno con l'altra. Non c'era nessuna gerarchia nella nostra storia. Lei non era una principessa e io non ero un dottore. Eravamo amici, e ci comportavamo come persone normali".

La storia tra Lady Diana e Hasnat Khan era iniziata nel 1995 e, tra alti e bassi, era andata avanti fino al giugno del 1997 (si è detto spesso, infatti, che la relazione con Dodi Al Fayed avesse il solo scopo di far ingelosire il medico). Pare che nel 1996 Diana avesse viaggiato fino in Pakistan per conoscere la famiglia di lui ma, nonostante l'amore e le premesse, la relazione sarebbe finita per l'allergia di Hasnat al matrimonio. Versione leggermente diversa da quella sempre fornita dal diretto interessato: "Dopo due anni la nostra storia non stava andando da nessuna parte, non progrediva, e questo ci stava logorando".