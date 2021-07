Diana - La storia segreta di Lady D e il dettaglio toccante sul bicchiere di vino nel film

In Diana - La storia segreta di Lady D, un film del 2013 diretto da Oliver Hirschbiegel e basato sulla biografia di Kate Snell Diana: Her Last Love, è presente un dettaglio a dir poco toccante relativo ad uno speciale bicchiere di vino utilizzato per le riprese della pellicola.

Diana: Naomi Watts nei panni della principessa Diana Spencer nella prima foto di scena

Quando la telecamera inquadra per la prima volta la stanza d'albergo di Diana, proprio all'inizio del film, si vede un bicchiere di vino su un tavolo da pranzo. Il bicchiere in questione è una replica esatta del vero calice usato durante la cena in cui Dodi Fayed ha chiesto a Diana di sposarla presso l'Hotel Imperial di Parigi, pochi minuti prima della loro morte.

Diana - La storia segreta di Lady D: Naomi Watts in un primo piano tratto dal film

Il padre di Dodi, Mohamed Al Fayed, ha deciso di portare via con sé il bicchiere, dopo la morte del figlio, e di conservarlo in una piramide acrilica; il calice è ora esposto, come una sorta di santuario commemorativo, presso Harrod's a Londra.

Diana - La storia segreta di Lady D ha ricevuto recensioni estremamente negative da parte dalla stampa britannica, il giornalista David Edwards del Mirror, dandogli una sola stella su cinque, l'ha definito uno "sforzo deprimente e a buon mercato che pare un film televisivo di metà mattinata".