Diana - La storia segreta di Lady D: stasera su La5 il film con Naomi Watts

Diana - La storia segreta di Lady D è il film che torna in TV, stasera su La5, alle 21:10, a pochi giorni da quello che sarebbe stato il 60° compleanno della 'principessa del popolo', nata il 1° luglio 1961 a Sandringham.

Diana: Naomi Watts nei panni della principessa Diana Spencer sorride alla folla che la attende

Con Naomi Watts nei difficilissimi panni di Diana Spencer, il film si propone come il racconto dell'affaire tra la Principessa Diana e un medico pakistano, il dottor Hasnat Kahn, che lei incontrò nel '95, quando si recò a far visita ad un suo amico che aveva appena subito un intervento chirurgico al cuore. Nel 2008 Kahn parlò pubblicamente della sua storia con la Principessa, aggiungendo che le intenzioni di Diana erano talmente serie che lei sembrava in procinto di convertirsi all'Islam. Alle rivelazioni di Kahn, fecero seguito quelle di Paul Burrell, segretario di Diana, il quale confermò che il medico pakistano era stato il vero amore della Principessa, e che Dodi Al Fayed era stato, inizialmente, solo un pretesto per farlo ingelosire.

Con un incasso di soli 21 milioni di dollari, demolito dalla critica britannica, il film non ha certo ricevuto la benedizione dell'unico dei due protagonisti in vita, il dottor Hasnat Kahn, che nel 2013 ha pubblicamente denunciato quella raccontata da Diana - La storia segreta di Lady D come una grande menzogna.