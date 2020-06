Diamanti grezzi: un’intrigante teoria mitologica sul film dei fratelli Safdie

Diamanti grezzi: una scena del film

Un utente di Reddit ha postato una teoria molto interessante sulla struttura di Diamanti grezzi, accostando il contenuto alla mitologia greca. Da qualche giorno il film dei fratelli Safdie è disponibile su Netflix anche negli Stati Uniti, il che ha aumentato le discussioni attorno ai vari livelli narrativi e tematici.

Diamanti grezzi: Adam Sandler in una scena del film

Per l'esattezza, l'utente noto come Luxray_15 paragona Howard Ratner, il protagonista del film, a Dedalo e Icaro, dimostrando come in momenti diversi del lungometraggio le sue azioni corrispondano a entrambi i personaggi del mito del labirinto: Dedalo, creatore della struttura, fu imprigionato all'interno insieme al figlio, e dopo essere fuggito perché ricordava la via d'uscita, fabbricò delle ali per lasciare Creta. Nonostante gli ammonimenti del padre, Icaro volò troppo vicino al sole, distruggendo le proprie ali, e annegò in mare. In questo caso, il labirinto corrisponde al gioco d'azzardo al quale Howard non è in grado di rinunciare, le ali sono ciò di cui si serve per un'ultima scommessa che gli consentirebbe di pagare i suoi debiti, e il sole è il luogo dove andrebbe fatta la scommessa, un luogo che, guarda caso, nel proprio nome include la parola sun, sole. Ovviamente, la cosa finisce male per Howard, proprio come per Icaro.

Diamanti Grezzi e Good Time: i film dei fratelli Safdie a confronto

Diamanti grezzi: un primo piano di Adam Sandler

Diamanti grezzi è stato presentato in diversi festival lo scorso autunno ed è poi uscito nelle sale americane, distribuito da A24, mentre nel resto del mondo è uscito direttamente in streaming, su Netflix, a fine gennaio. Il film dei fratelli Safdie è stato molto apprezzato per il suo coraggio narrativo e formale, e per la performance di Adam Sandler nei panni di Howard. L'attore, noto soprattutto per commedie di dubbio gusto, ha ironizzato sulla cosa dicendo che in caso di mancata nomination all'Oscar - cosa che poi si è verificata - realizzerà un film volutamente brutto. Recentemente Sandler ha rinnovato il proprio accordo di esclusività con Netflix, allungandolo per altri quattro anni. Accordo che si è rivelato davvero profittevole visto che da settimane due film di Adam Sandler sono in testa alla classifica di visioni di Netflix.