Diabolik: rivedi la live Twitch dedicata al nuovo film dei Manetti Bros.

Il canale Twitch di Movieplayer ha trasmesso in diretta l'evento di Ciné - Giornate Professionali di Cinema a Riccione dedicato al film Diabolik.

Per coloro che si sono persi la Live Twitch di Movieplayer dedicata a Diabolik, il nuovo film con Luca Marinelli, distribuito nelle sale da 01 Distribution a partire dal 16 dicembre, ecco il video on demand per vedere l'evento.

Si è da poco concluso Diabolik Live Experience , l'evento speciale organizzato nell'ambito della decima edizione di Ciné - Giornate Professionali di Cinema a Riccione. L'appuntamento dedicato al nuovo film dei Manetti Bros. è stato trasmesso in diretta sul canale Twitch di Movieplayer ed ha offerto al pubblico la possibilità di vedere in anteprima il trailer ufficiale del lungometraggio, commentato direttamente dai due registi italiani. Condotto da Dario Moccia, Valentina Ariete e Gabriella Giliberti, l'evento ha visto partecipi anche Nannitwitch, Mangaka, Dada ed Emanuele Gregori. Sono inoltre intervenuti Paolo Del Brocco, Amministratore Delegato di Rai Cinema, e Luigi Lonigro, Direttore di 01 Distribution.

Il trailer ha anticipato i toni noir del film in uscita il 16 dicembre 2021, fedeli a quelli che hanno sempre caratterizzato i celebri fumetti di Diabolik. Ricordiamo che quella dei Manetti Bros. rappresenta la seconda trasposizione cinematografica dedicata al personaggio creato da Angela e Luciana Giussani, dopo quella del 1968 diretta da Mario Bava. In quel caso John Phillip Law interpretava il protagonista, mentre Marisa Mell e Michel Piccoli erano Eva Kant e l'ispettore Ginko. Per quanto riguarda il nuovo film, invece, i tre ruoli sono stati affidati rispettivamente a Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea. Nel cast troviamo anche Alessandro Roia, Serena Rossi, Claudia Gerini e Roberto Citran.

Il film è scritto da Michelangelo La Neve e Manetti bros., i quali hanno firmato anche il soggetto insieme a Mario Gomboli. Diabolik, prodotto da Carlo Macchitella e dai Manetti bros., è una produzione Mompracem con Rai Cinema, in associazione con Astorina, con il sostegno di Emilia - Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Film Commission Vallee D'Aoste.