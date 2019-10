Diabolik: al via a Bologna le riprese del film dei Manetti Bros. con Luca Marinelli e Miriam Leone

Diabolik prende forma sul set di Bologna, dove sono in corso le riprese del nuovo film firmato dai Manetti Bros., che arriverà nelle sale italiane nel corso del 2020 e avrà come protagonisti Luca Marinelli e Miriam Leone.

Ad avvisare i fan dell'inizio della produzione era stata Miriam Leone con il nuovo colore di capelli, un biondo platino in assoluto stile Eva Kant. E a confermarlo arriva oggi la comunicazione ufficiale: le riprese del film ispirato alle avventure del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani sono iniziate lo scorso 30 settembre a Courmayeur e sono al momento in corso a Bologna. Il capoluogo emiliano, infatti, per due giorni - oggi e domani - vedrà la centralissima via Marconi e dintorni tornare agli anni '60. Il cast e la crew si sposteranno poi a Milano e Trieste per continuare a raccontare la storia oscuramente romantica dell'incontro tra Diabolik e Eva, ambientata nello Stato fittizio di Clerville negli anni '60.

Diabolik avrà il volto di Luca Marinelli, l'affascinante Eva Kant quello di Miriam Leone e Valerio Mastandrea vestirà i panni dell'ispettore Ginko. Nel cast anche alcuni degli attori cari al cinema dei Manetti a partire da Alessandro Roia fino a Serena Rossi e Claudia Gerini.

Il film, scritto da Michelangelo La Neve e Manetti Bros., che hanno firmato il soggetto insieme a Mario Gomboli, sarà diretto proprio dai Manetti Bros.. Diabolik è prodotto da Carlo Macchitella e Manetti Bros. per Mompracem con Rai Cinema, con il sostegno di Emilia - Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Film Commission Vallee D'Aoste. Uscirà nelle sale italiane nel 2020 distribuito da 01 Distribution.