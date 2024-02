DGA Awards 2024: Oppenheimer, The Bear e The Last of Us tra i vincitori

Christopher Nolan trionfa ai DGA Awards 2024 come miglior regista per Oppenheimer, premiata anche l'esordiente Celine Song, nella categoria tv svettano The Bear e The Last of Us.

Non giunge inattesa la vittoria di Christopher Nolan ai DGA Awards 2024 con Oppenheimer, favorito agli Oscar 2024. Tra le serie tv premiate The Bear e l'acclamata The Last of Us.

La vittoria di Nolan anticipa la vittoria, ormai quasi certa, dell'Oscar come miglior regista con il biopic dedicato al padre della bomba atomica, ma il verdetto verrà ploclamato il 10 marzo. Fino ad allora non ci resta che attendere. Celine Song ha conquistato il premio come miglior regista esordiente per il delicato dramma A24 Past Lives, ringraziando il pubblico durante la cerimonia condotta da Judd Apatow che si è tenuta al Beverly Hilton Hotel.

I premi televisivi

Accettando il premio come miglior regista in una serie comica, Christopher Storer di The Bear ha scherzato: "Probabilmente dovrei ringraziare ogni cena di famiglia diventata incasinata e strana. Storer ha vinto per l'episodio _Fishes della seconda stagione.

Peter Hoar è stato invece premiato per l'episodio di The Last of Us intitolato Long, Long Time.

Il veterano del piccolo schermo David Nutter ha ricevuto il premio alla carriera per aver diretto 24 pilot, 21 dei quali sono diventati serie tv, e oltre 1500 ore di tv in serie come Il trono di spade, ER e X-Files.

Tutti i vincitori dei DGA Awards 2024

Ecco l'elenco completo dei dei vincitori della 76esima edizione dei DGA Awards 2024.

MIGLIOR REGIA IN UN FILM

CHRISTOPHER NOLAN per Oppenheimer

MIGLIOR REGIA ESORDIENTE IN UN FILM

CELINE SONG per Past Lives

MIGLIOR REGIA IN UNA SERIE DRAMMATICA

PETER HOAR per The Last Of Us, "Long, Long Time"

MIGLIOR REGIA IN UNA SERIE COMMEDIA

CHRISTOPHER STORER per The Bear, "Fishes"

MIGLIOR REGIA IN UNA MINISERIE O FILM TV

SARAH ADINA SMITH per Lezioni di Chimica, "Her And Him"