Oppenheimer, Josh Hartnett: "Matt Damon mi disse di non aumentare di peso per il ruolo"

Josh Hartnett è stato ospite al The Tonight Show e ha raccontato un consiglio ricevuto dal collega di set in Oppenheimer, Matt Damon. La star di Will Hunting - Genio ribelle gli disse di non aumentare di peso per il suo ruolo.

All'epoca, Hartnett aveva già messo su qualche chilo per interpretare il fisico nucleare premio Nobel Ernest Lawrence per il film che racconta la vita di J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) alla guida del Progetto Manhattan per la costruzione della prima bomba atomica.

Il consiglio

Matt Damon nel film interpreta Leslie Groves, il direttore del progetto:"Matt mi ha dato molti buoni consigli. Uno in particolare, che fu completamente inutile: mi disse di non prendere il peso che avevo già messo su per il ruolo. Ho preso circa 13,5 chili per il personaggio e lui mi disse che non sarei mai riuscito a perderlo".

Dettaglio di una scena di Oppenheimer

Secondo la teoria di Matt Damon, spiegata da Josh Hartnett, non si dovrebbe prendere peso oltre i 40 anni per nessun ruolo cinematografico perché è estremamente difficile perdere i chili accumulati:"Mi diceva che avrei passato il resto della mia vita cercando di perdere quel peso senza riuscirci, perché il mio corpo vorrà sempre riprenderlo e sarei tornato sempre a quella taglia cercando di perderlo ma tornando sempre a quel livello. Gli ho risposto:'Grazie, Matt. Grazie per avermelo detto ora, ho già preso peso'".

In ogni caso, Josh Hartnett ha ricevuto ampi consensi per la sua interpretazione e ha vinto un SAG Award come membro del cast del film. Nel cast del film diretto da Christopher Nolan troviamo Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Hartnett, Jason Clarke, Casey Affleck, Rami Malek e Kenneth Branagh.

Il film Oppenheimer si è aggiudicato ben sette premi Oscar tra cui quelli al miglior lungometraggio e alla miglior regia.