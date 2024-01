DGA Awards 2024: le nomination anticipano una nuova sfida tra Greta Gerwig e Christopher Nolan

Le nomination dell'edizione 2024 dei premi DGA Awards, assegnati dal sindacato americano dei registi, vedono un nuovo scontro tra i protagonisti della stagione cinematografica.

Greta Gerwig e Christopher Nolan si affronteranno nuovamente dopo la sfida ai box office americani avvenuta in estate, dovendo i fare i conti con il talento dei loro colleghi in corsa per il riconoscimento.

Le nomination

La 76esima edizione dei DGA Awards vede infatti nominati Greta Gerwig per Barbie, Christopher Nolan per Oppenheimer, Yorgos Lanthimos grazie al lavoro compiuto con Povere Creature!, Martin Scorsese con il suo film Killers of the Flower Moon, e Alexander Payne che è tornato dietro la macchina da presa in occasione di The Holdovers.

I registi emergenti

Nella categoria dedicata ai registi alla loro prima opera prima c'è invece il dominio delle donne, ben quattro su cinque: Manuella Martelli (Chile '76), Noora Niasari (Shayda), A.V. Rockwell (A Thousand and One), Celine Song (Past Lives), e Cord Jefferson (American Fiction).

Nelle edizioni precedenti solo otto volte chi ha portato a casa il DGA Award non ha conquistato l'Oscar e si attende quindi con grande interesse il vincitore di questa edizione, che sarà annunciato il 10 febbraio.

Lesli Linka Glatter, presidente del sindacato, ha lodato le nomination sostenendo che i registi scelti abbiano unito "le loro capacità tecnche con visioni artistiche uniche che hanno catturato la profondità dell'esperienza umana e lasciato un impatto indelebile sugli spettatori di tutto il mondo".