Narnia di Greta Gerwig, il compositore della colonna sonora è convinto: "I fan ameranno le musiche del film"

Il musicista Andrew Wyatt è stato intervistato da People alla première di Avatar 3 e si è soffermato sul suo lavoro per il film Narnia, il nuovo progetto diretto da Greta Gerwig dopo l'enorme successo ottenuto da Barbie.

I lavori sono ancora in corso e Wyatt non può condividere molto con la stampa ma ha assicurato che i fan si innamoreranno della colonna sonora del lungometraggio che riporterà il franchise fantasy sul grande schermo a distanza di anni.

"È emozionante" ha spiegato il cantautore e musicista "Penso che molte persone saranno felici e la ameranno davvero". Wyatt ha co-scritto grandi successi come Shallow di Lady Gaga da A Star Is Born e alcune canzoni per il film Barbie.

È anche un fan di lunga data della serie di Narnia: "Credo di aver letto Il leone, la strega e l'armadio alla mia classe di prima elementare e conosco la storia e amo la storia. E Greta ovviamente lo sta facendo a modo suo ed è sarà diverso". Il progetto terrà occupati Ronson e Wyatt per il prossimi nove mesi.

Il lavoro con Miley Cyrus per Avatar 3

Il cantautore si è soffermato anche sul lavoro svolto con la popstar Miley Cyrus per le musiche Avatar 3: "Mark e io abbiamo lavorato molto con Miley, e Miley è una buona amica" ha confessato Wyatt "Lavoro con Miley dal 2018, anche dal 2017. E sento che tra noi funziona bene. Abbiamo scritto un sacco di canzoni insieme e penso di conoscere almeno la voce".

Wyatt ha sottolineato il legame con Miley Cyrus: "Non lo so, forse non so esattamente dove sia lei nella sua vita, ma poi è arrivata e abbiamo finito la canzone insieme e ha dato molti contributi a melodie e testi e tutto il resto. E inoltre stavamo riproducendo questo film in loop. Quindi stavamo lavorando tutti insieme per trovare ciò che potesse soddisfare tutti quei criteri: deve funzionare in Avatar, deve funzionare come canzone a sé, deve funzionare come canzone di Miley, deve essere qualcosa di cui ci sentiamo soddisfatti. E finalmente ci siamo arrivati".