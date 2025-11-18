Narnia, rabbia per l'accordo tra Netflix e Greta Gerwig sull'uscita IMAX: "Milioni di famiglie tagliate fuori"

Il CEO della catena di cinema europea VUE non ci sta e critica Netflix e IMAX per aver escluso il grande pubblico dall'esperienza cinematografica.

Il fondatore e CEO della multinazionale del cinema europea Vue Entertainment si è scagliato contro l'accordo per l'uscita in IMAX sancito da Netflix per quanto riguarda l'adattamento di Narnia di Greta Gerwig.

In una lettera inviata a Variety, il CEO di Vue Tim Richards ha puntato il dito contro il piano di Netflix di concedere a IMAX due settimane di programmazione cinematografica dell'atteso adattamento fantasy. Molti esponenti del settore hanno espresso disappunto per la notizia e Richards è stato uno dei primi a dire pubblicamente la sua opinione sull'accordo.

"Narnia non verrà visto dal pubblico sul 99% degli schermi cinematografici di tutto il mondo. Sarà proiettato solo su schermi IMAX di proprietà di operatori disposti a violare le finestre di distribuzione cinematografica stabilite. Coloro che scelgono di rispettare la finestra di distribuzione cinematografica stabilita sono stati minacciati da IMAX con una 'opzione nucleare' se non lo proiettano. Il risultato? IMAX e Netflix potrebbero godere di un guadagno a breve termine, ma l'industria e il pubblico di tutto il mondo ci rimetteranno. Milioni di famiglie che vorrebbero vedere Narnia al cinema saranno inutilmente private di questa opportunità. IMAX non solo ha accettato questo modello restrittivo, ma sembra incoraggiare altri registi a seguirne l'esempio. Così facendo, rischia di minare l'ecosistema stesso che rende possibile il successo cinematografico".

L'uscita di Narnia in IMAX: un esempio da seguire o da criticare?

Con l'uscita di Narnia nelle sale IMAX per due settimane, Netflix si è assicurata un evento che potrebbe fungere da traino per il marketing visto che l'home video non può competere con tale tecnologia.

Ma per Tim Richards la scelta fatta da Netflix è criticabile anche perché nel mondo "meno dell'1% dei cinema possiede tale tecnologia". Il CEO ha aggiunto: "Non è un fattore determinante per il lancio o il successo di un film, come dimostra Barbie, che non è uscito in IMAX, ma ha incassato 1,5 miliardi di dollari ed è rimasto nelle sale di tutto il mondo per diversi mesi. Come ha affermato Greta Gerwig, 'In fondo al cuore, voglio che il pubblico veda il mio film in Dolby Vision con un mix Dolby]Atmos perché, per me, è così che mi sono sentita di più... Ah! Questo è il mio film!'"

Il CEO di Vue ha concluso spiegando che, sebbene IMAX sia un prodotto forte, l'azienda "non è più leader tecnologico e rappresenta una quota di mercato minoritaria al botteghino di PLF".

Scritto e diretto da Greta gerwig, Narnia vede protagonisti Emma Mackey, Daniel Craig e Carey Mulligan. Il film è l'adattamento del sesto romanzo della saga di C.S. Lewis, pubblicato nel 1955 e intitolato Il nipote del mago. Il film uscirà nelle americane IMAX il 26 novembre 2026, prima di approdare in streaming su Netflix il 25 dicembre.