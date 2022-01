Dexter: New Blood, altre stagioni dopo il finale? "Potrebbero esserci nuove storie"

Lo showrunner della miniserie Dexter: New Blood, non esclude la possibilità di ulteriori stagioni dopo il finale andato in onda stasera: ecco in che modo potrebbe andare avanti.

Clyde Phillips, lo showrunner della miniserie Dexter: New Blood, non esclude la possibilità di ulteriori stagioni, come ha spiegato in un'intervista concessa a Deadline e pubblicata subito dopo l'aggiunta del finale alla stagione completa sull'app di Showtime (la messa in onda lineare è avvenuta ieri sera, mentre in Italia l'episodio è stato trasmesso su Sky Atlantic il 12 gennaio). Attenzione, seguono spoiler !

Dexter: New Blood: Michael C. Hall e Clancy Brown in una scena del terzo episodio

Nell'ultimo episodio della serie - di cui abbiamo parlato nella recensione del finale di Dexter: New Blood, il carismatico serial killer e vigilante passa a miglior vita, giustiziato dal figlio Harrison dopo aver ucciso una persona innocente per fuggire di prigione. Non vediamo il momento esatto in cui spira, ma Clyde Phillips conferma: "Tre parole: Dexter è morto." Come spiegato dallo showrunner, quel finale faceva già parte delle discussioni preliminari con Michael C. Hall quando i due si sono incontrati nell'estate del 2019 per parlare della miniserie, dopo che la Showtime aveva dato il via libera per le trattative.

Dexter: New Blood: Michael C. Hall nel sesto episodio

E non è una conclusione che sorprende chi conosce l'operato di Phillips: questi era lo showrunner di Dexter per le prime quattro stagioni, e dopo la messa in onda del finale originale, a cui non aveva partecipato, svelò che nella sua visione per la serie era previsto che assistessimo all'esecuzione del protagonista nel braccio della morte, con la rivelazione che la voce narrante era lui che ripercorreva la propria vita subito prima di essere giustiziato, con i fantasmi delle sue vittime a osservare il tutto.

Dexter: New Blood, Michael C. Hall e Jack Alcott in una scena del nono episodio

In caso la Showtime fosse interessata a continuare, Phillips sostiene di avere delle idee legate a Harrison, che ha dimostrato di avere ereditato almeno in parte il lato oscuro del genitore. Spiega lo showrunner: "Con Harrison c'è una prospettiva diversa sul vigilantismo, il che era sorprendente per Dexter. Harrison apporta un'innocenza giovanile e ottimistica, pensa che lui e suo padre siano come Batman e Robin. Ogni volta che uccidono qualcuno salvano delle vite, perché quella persona non commetterà più omicidi. Dexter non ha mai ragionato in quei termini. Lui uccideva i cattivi solo perché faceva parte del suo codice."