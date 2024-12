Dexter, Sarah Michelle Gellar entusiasta di aver recitato con due co-star nel prequel:"Una liceale felice"

La star di Buffy l'ammazzavampiri al settimo cielo per aver avuto l'occasione di lavorare con due noti colleghi.

Sarah Michelle Gellar molto probabilmente non sarà nel sequel di So cosa hai fatto, nel quale invece tornerà a recitare il marito Freddie Prinze Jr. ma ha lavorato di recente al prequel di Dexter.

Nello show, intitolato Dexter: Original Sin, la star di Buffy l'ammazzavampiri ha avuto l'occasione di recitare al fianco di due suoi idoli e non ha nascosto tutto il suo entusiasmo quasi adolescenziale.

Lavorare con i propri idoli e i baffi di Patrick Dempsey

"La mia versione liceale stava morendo dalla felicità" ha confessato Gellar "A volte ero seduta in macchina e pensavo che con me c'erano Christian Slater e Patrick Dempsey e mi domandavo di chi dovessi prendere la mano per scendere dall'auto".

La star di Grey's Anatomy sfoggiava anche dei baffi insoliti:"Non vedeva l'ora di toglierseli, perché ovviamente è riconosciuto come un rubacuori, e penso che sia la prima volta che qualcuno si sia permesso di cambiare il suo aspetto fisico".

Il giovane Dexter

Dexter: Original Sin racconta le vicende precedenti a quelle raccontate nella serie cult con protagonista Michael C. Hall. Nel prequel, Patrick Gibson interpreta il giovane serial killer Dexter Morgan.

La storia è ambientata quindici anni prima della trama originale, negli anni '90. Disponibile su Paramount+, Dexter: Original Sin include nel cast Patrick Gibson, Christian Slater, Molly Brown, Christina Milian, James Martinez, Alex Shimizu, Reno Wilson, Patrick Dempsey e Michael C. Hall, con Sarah Michelle Gellar guest star e Brittany Allen, Joe Pantoliano e Amanda Brooks nei panni di personaggi ricorrenti.