Dexter: rivelati altri personaggi e dettagli sulla trama della nuova serie revival

Showtime ha svelato altri personaggi della serie revival di Dexter: oltre ai nomi degli attori, vengono rivelati dettagli sulla trama e sull'ambientazione nello stato di New York.

Michael C. Hall e Jennifer Carpenter in Dexter

Dopo aver rivelato che Clancy Brown entra nel cast del revival della serie di Dexter, Showtime ha confermato altri attori che faranno parte del cast: Julia Jones(The Mandalorian), Alano Miller (Sylvie's Love), Johnny Sequoyah (Believe) e Jack Alcott (The Good Lord Bird) si sono uniti a Michael C.Hall e Clancy Brown nella serie revival di Dexter di 10 episodi, che inizierà la produzione il mese prossimo nel Massachusetts.

Le descrizioni dei nuovi personaggi forniscono un indizio sull'ambientazione nello stato di New York. Ciò suggerisce un importante cambiamento: nel finale dell'ultima stagione di Dexter, Dexter Morgan è stato visto l'ultima volta in un campo di disboscamento dell'Oregon.

Per quanto riguarda i nuovi personaggi, Showtime ha dichiarato che Jones interpreterà Angela Bishop, la prima poliziotta a capo di una tribù di nativi americani nella sua città nello stato di New York. Sequoyah interpreta Audrey, la sfacciata e ostinata figlia adolescente di Bishop. Miller interpreterà Logan, un sergente del dipartimento di polizia di Iron Lake e l'assistente allenatore di wrestling per la scuola superiore locale. Alcott invece sarà Randall, con il quale Dexter avrà un incontro significativo. Come riportato in precedenza, Brown interpreta Kurt Caldwell, proprietario di un parcheggio per camion e sindaco non ufficiale di Iron Lake.

I precedenti lavori televisivi di Jones includono Westworld, The Mandalorian e Goliath, insieme a film come Un uomo tranquillo e I segreti di Wind River.

Sequoyah ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista all'età di 10 anni, in una serie della NBC Believe. È apparsa anche nei film The Enchanted Stallion, Plastic Jesus, I Believe in Unicorns e Ass Backwards. Inoltre, è stata la protagonista di Among Ravens, entrambi diretti da suo padre Russell Friedenberg e prodotti da sua madre Heather Rae.

Miller è stato recentemente visto in Sylvie's Love e ha anche recitato in Cherish the Day di Ava DuVernay.

Alcott, invece, ha già recitato per Showtime, come Jason Brown nella serie di The Good Lord Bird.

La serie originale di Dexter è stata trasmessa dal 2006 al 2013 e rimane una tra le serie più rappresentative di Showtime, nonostante il finale abbia rammaricato diversi fan. Hall ritornerà ancora una volta nei panni del "sanguinario" Dextar Morgan per il revival della serie.